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"Наташа, що ти пила?": Melovin накинувся на Могилевську

5 травня 2022, 20:10

Музикант додав, що зараз дуже агресивно ставиться до всього російського.

Меловин, Могилевська
Меловін і Могилевська / соцмережі

Український співак Melovin різко засудив Наталію Могилевську за її скандальні висловлювання про 3 державні мови в Україні.

Артист заявив, що став русофобом, хоч і виріс в Одесі в російськомовному середовищі. Однак після повномасштабного вторгнення Росії вирішив ідеально вивчити українську мову.

Артист зізнався, що його дивує, чому деякі українці досі не розуміють, наскільки важливо відмовитися від російської мови назавжди.

"Зараз тисячі людей помирають за нашу мову, землю, кордони. Саме мова є великим кордоном України. Наприклад, якби у Франції хто-небудь сказав, щоб там була ще якась офіційна мова, як сказала Могилевська, то цього ніхто б не зрозумів. Ну це ж взагалі п**дець. Я не знаю, як це можна перекрутити в голові, щоб озвучити взагалі під час війни. І не тільки під час війни думка про те, що в Україні має бути друга державна мова. Мова агресора, який напав на нашу країну. Наташа, що ти пила?", – сказав співак в інтерв'ю Зірковий шлях.

Музикант додав, що зараз дуже агресивно ставиться до всього російського.

"Тому що це як тригер підсвідомості: той, хто зараз вбиває моїх колег, друзів, людей на передовій – це Московія, російською мовою. І тепер я зовсім не розумію фрази "яка різниця, якою мовою говорить". Велика різниця!",- сказав він.

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Скандальна заява Могилевської про мови

В одному з недавніх інтерв'ю Наталія Могилевська запропонувала після перемоги запровадити три державні мови: українську, російську та англійську. Водночас заявила, що під час війни українська мова – це теж зброя. Такі висловлювання зірки розкритикували в мережі, адже в Україні не може бути інших державних мов, крім української.

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viber
війна в Україні Наталія Могилевська Melovin
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