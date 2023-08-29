Панночка-путіністка з азартом підтримала вбивство мирних українських жителів.

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Наталія Варлей висловилася про війну в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/nvarleiofficial, imdb.com

Радянська і російська акторка, циркачка і співачка Наталія Варлей запам'яталася глядачеві завдяки ролям студентки Ніни у фільмі "Кавказька полонянка" і Панночки в стрічці "Вій". Зараз всенародна улюблениця танцює під дудку кривавого кремлівського режиму.

У 2014 році артистка підтримала анексію Криму, а в 2015 році, через схвалення агресивної імперіалістичної політики країни-окупанта, їй заборонили в'їзд на територію України. При такому "послужному списку" Варлей напрочуд довго утримувалася від коментарів про повномасштабну війну.

Втім, пропагандистські ЗМІ вивели акторку на відверту розмову. Очікувано, голова літньої Варлей затуманена людожерськими наративами країни на болотах.

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Акторка виступила на пропагандистському кінофестивалі, і не втрималася від коментаря про війну. "Я впевнена в перемозі добра над злом і розуму - над божевіллям", - заявила Наталія Варлей, схвалюючи окупацію незалежної країни і геноцид українського народу.

Раніше голлівудський актор і режисер Шон Пенн представив трейлер фільму про Україну. У документалці з гучною назвою показані кадри подій 2013-2014 років, повномасштабної війни та її наслідків.

Також український актор Назар Задніпровський, зірка серіалу "Великі Вуйки" розповів, чому Оксана Байрак втекла до РФ, хоча на власному досвіді відчула всі принади "русского міра" під час повномасштабної війни.

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