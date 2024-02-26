Справжній фурор: Зеленська кардинально змінила зачіску

Олена Зеленська віддає перевагу стильним і стриманим лукам, на цей раз вона здивувала експериментом з волоссям. Мабуть, перша леді, як і більшість жінок, в передчутті весни захотіла змін.
На своїй сторінці в Instagram Зеленська поділилася світлиною, на якій показала, як по-новому вклала волосся.
Перша леді зазвичай виходить в люди з хвилястим волоссям або ж зі стриманим пучком, проте цього разу вона з'явилася з рівним волоссям. З одного боку волосся було вкладене за вушко, на якому красувалася елегантна сережка у формі кульки.
Важко не помітити, що змінилася і довжина волосся, воно стало набагато коротшим, але з відтінком Зеленська поки не експериментує.
Додамо, першу леді вже давно вважають еталоном стилю і краси, а її образи часто стають предметом захоплення серед шанувальників. Цього разу підписники Зеленської гідно оцінили зміни дружини президента України, залишивши 18 тисяч лайків під її постом.
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
Нагадаємо, в листопаді Олена Зеленська відвідала Сорбонну у стильному діловому костюмі, чим довела французам, що розуміється в моді.
А також нещодавно пропагандисти терористичної РФ зганьбилися фейком про Олену Зеленську, заявивши, що перша леді "спустила" на шопінг в бутіку Cartier в Нью-Йорку 1 мільйон доларів.
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