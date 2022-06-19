Надя Дорофєєва в міні-сукні налякала фанатів надмірною худорбою

Надя Дорофєєва показала ніжки в квітковій міні-сукні / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва, після недавнього виходу її пісні за мотивами вірша Тараса Шевченка, заінтригувала шанувальників незвичайним оголошенням.

На її сторінці в Instagram з'явилося повідомлення: "Передчуваю нову музику". Раніше артистка розповідала що хотіла б випустити альбом з піснями українською мовою. Схоже, фанатів творчості Дорофєєвої незабаром чекає великий подарунок.

Повідомлення про творчий прорив співачка проілюструвала своїми фотографіями в милому літньому образі. Дорофєєва одягла коротенький червоний сарафан з орнаментом з білих квітів. На плечі вона накинула білий кардиган.

В результаті коментарі до посту співачки розділилися на два табори: одні висловлювали радість від передчуття нової музики, інші захоплюються романтичним образом кумира.

Другі помітили - Дорофєєва, яка і раніше не страждала зайвою вагою, зараз сильно схудла. Когось така метаморфоза Додо налякала, а хтось залишився в захваті від її стрункої фігури:

Надя Дорофєєва показала ніжки в квітковій міні-сукні / instagram.com/nadyadorofeeva

"Надя))) знаю що в тебе апетит завжди добрий, проте зараз хочеться приїхати і зварити тобі борщу) бережи себе! Нервуй лише з користю)"

"Ааа, фігура - вогонь! Ти прекрасна".

"Яка худишка❤️"

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