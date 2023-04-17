"Треба зав'язувати": Баскову, який роздувається, лікар повідомив погані новини

Микола Басков переніс операцію і тепер змушений сидіти на дієті.

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Микола Басков / скріншот YouTube

Скандальний російський співак Микола Басков після операції серйозно обмежив себе в харчуванні, щоб скинути накопичені за час реабілітації зайві кілограми.

Дієтолог Наталія Лазуреко застерігає його від порушення дієти. За словами фахівця, підвищені навантаження відчуває підшлункова залоза і серцевий м'яз. Баскову треба зав'язувати з десертами.

"Організм за допомогою ферментів розщеплює ці продукти на глюкозу. Одна молекула глюкози здатна затримати в організмі як мінімум чотири молекули води. Разом з жиром приходить ще й рідина. Це набряклість, мішки під очима, загострення тих станів, які протікають приховано. Сюди відноситься навантаження на серцевий м'яз", - заявила медик.

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Нагадаємо, одіозний російський співак Микола Басков порвав зв'язки і пережив серйозну операцію. Він вважав за краще не говорити про свій стан, але все-таки вирішив прокоментувати свій розпухлий вигляд.

Також повідомлялося, що у Росії співака довелося виводити на сцену, оскільки йому було важко пересуватися самостійно, пишуть росЗМІ.

"Баскова вели під руки. Одну ногу він волік за собою. Кожен крок давався йому важко", - розповів очевидець.

Баскова поставили в центр залу, а виступаючи, він не рухався з місця. Співав він під фонограму.

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