"Почнуть просити вибачення": Джигурда закликає "пощадити" Пугачову і Галкіна

Микита Джигурда, Максим Галкін, Алла Пугачова / скріншот YouTube, Instagram Галкіна

Російський актор Микита Джигурда висловився про реакцію Максима Галкіна та Алли Пугачової на війну в Україні. Зоряне сімейство виступили проти так званої "спецоперації" і поїхали в Ізраїль.

За його словами, Пугачова і Галкін можуть повернутися в Росію, але тоді їх чекає "теплий" прийом.

"Не виключаю, що вони "перевзуються", як тільки зміняться владні еліти в Європі. Макс Галкін і Алла Борисівна прекрасно усвідомлюють, що російська влада, на відміну від сьогоднішньої української, не користується методикою, коли просто відбирають будинки, блокують рахунки і оголошують ворогами народу", - заявив Джигурда.

Одіозний актор вважає, що Захід "зрозуміє, що без енергоресурсів Росії йому не жити, тому буде напрошуватися укласти мир". І ось тут вже ті, хто покинули Росію, змінять свою думку.

"І тоді багато хто виїхав почнуть просити вибачення. І коли це станеться, я закликаю до милосердя", - заявив Джигруда.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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