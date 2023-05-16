"Ми більше не зустрічаємося!": 36-річна зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж

Наступним пунктом в життєвому плані Ірини Сопонару були діти, тож шанувальники чекають від акторки ще більше хороших новин.

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Ірина Сопонару отримала пропозицію руки і серця від нареченого-іноземця / instagram.com/irinasoponaru

36-річна акторка і комік Ірина Сопонару нарешті стала нареченою - її коханий, британець на ім'я Різ, виконав мрію артистки про заміжжя. Активна і безпосередня жінка вже давно натякала обранцеві на те, що готова перейти на новий етап відносин, проте він не поспішав.

Ірина та Різ разом близько двох років. До повномасштабної війни в Україні закохані, чиї стосунки тільки-тільки зароджувалися, їздили разом відпочивати і один до одного в гості. Через вторгнення країни-окупанта Сопонару перебралася до бойфренда.

Тоді-то до неї стали приходити думки про створення сім'ї. На них Різ відповідав, що всьому свій час, хоча, як виявилося, готував коханій сюрприз.

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На сторінці Ірини в Instagram з'явилися фото, на яких вона позує з тепер уже нареченим Різом, і з великою обручкою на безіменному пальці. "Ми з Різом більше не зустрічаємося! Тепер ми заручені!" - написала щаслива акторка.

Її вже привітали із заручинами колеги по Жіночому Кварталу, модель Алла Костромічова, ведуча Леся Нікітюк, танцівниця Ілона Гвоздьова та ін.

Ірина Сопонару отримала пропозицію руки і серця від нареченого-іноземця / instagram.com/irinasoponaru

Раніше стало відомо, що українська топ-модель Алла Костромічова вагітна вдруге. Манекенниця показала значний животик в розкішному образі.

Також донька Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вперше розповіла про своє нове любовне захоплення, і продемонструвала пристрасний поцілунок з обраницею.

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