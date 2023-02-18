"Міс Україна Всесвіт" виходить заміж: показала обручку, тримаючи коханого за руку

Анапасенко оприлюднила фото, на якому вони з коханим тримаються за руки, а на безіменному пальці дівчини обручка.

"Міс Україна Всесвіт" Апанасенко виходить заміж/ Instagram

28-річна модель Вікторія Апанасенко, яка цього року представляла Україну на "Міс Всесвіт", повідомила, що виходить заміж. Коханий зробив їй пропозицію, на яку вона відповіла "так".

Дівчина поділилася радісною новиною у своєму Instagram. Вона опублікувала фото, на якому тримає коханого за руку, а на її пальці подарована ним обручка.

"Я сказала так. Кохаю тебе, мій Всесвіт. Кохання переможе темряву", – підписала фото Вікторія.

відео дня

Нагадаємо, раніше в одному з інтервю Апанасенко вперше розповіла про свого коханого. Вона не назвала його імені та професії, але зазначила, що він не пов'язаний ні з шоубізнесом, ні з політикою.

"Дуже добрий, дуже сміливий, він бореться на своєму фронті. Я дуже ним пишаюся. Я нічого не говоритиму з багатьох причин", – зазначила Вікторія.

Апанасенко показала обручку/ Instagram

Раніше повідомлялося, що на конкурсі "Міс Всесвіт" росіянка намагалася встати на фото поруч з українкою, але провокація не вдалася. Момент, де українка Вікторія Апанасенко біжить від росіянки, як від чуми, потрапив на відео.

Нагадаємо, українська учасниця Міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко поділилася повідомленнями, які відправляють їй росіяни. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала сторіз, в якій було повідомлення з побажанням смерті.

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