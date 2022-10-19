Меттью Перрі розповів про близьку смерть через опіати та алкоголь

Меттью Перрі впав у кому через алкогольну та наркотичну залежність / instagram.com/mattyperry4

Американо-канадський актор Меттью Перрі, знаменитий Чендлер Бінг з серіалу Друзі, довгі роки страждав від алкогольної та наркотичної залежності. Випивка, метадон, вікодин і амфетаміни перетворили життя артиста на справжній хаос.

З 2001 року Перрі чистий, проте шкідливі речовини назавжди залишили слід на здоров'ї актора. У своїх мемуарах під назвою Друзі, коханці і великі страшні речі він розповів, як наркотична залежність змусила заглянути його в очі смерті.

Видання People привело фрагмент книги Перрі. Актор розповідає, що наркотики буквально пропалили дірку в його шлунково-кишковому тракті, через що він впав у кому на два тижні, а потім ще 5 місяців провів у госпіталі.

"Коли мене вперше госпіталізували, лікарі сказали родині, що моя ймовірність вижити – 2%. Мене підключили до апарату для штучного забезпечення організму киснем і виведення вуглекислого газу... Зазвичай після такого не виживають", - згадує Перрі.

Зараз актор радий, що видерся. Доля подарувала йому другий шанс. "Зараз я досить здорова людина... Я вдячний за те, що вижив. Це абсолютно точно. А ще за те, що мені була дана нова можливість робити що завгодно", – говорить він.

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