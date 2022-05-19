"Матеріальні люди наближені до пекла": екстрасенс розповів, що чекає Лорак і Повалій

Ані Лорак і Таїсія Повалій / соцмережі

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв розповів, що чекає зрадниць України, відомих співачок Ані Лорак і Таїсію Повалій, які за час війни не сказали ні слова на підтримку своєї Батьківщини.

Повалій 9 травня з'явилася на концерті з українською піснею і тлі нашого прапора в поєднанні з рашистськими зірками і георгіївськими стрічками.

"Повалій - ця людина, яка дуже любить гроші. Для неї - це найголовніше з того, що є на світі. Країна і її доля не мають значення, головне - щоб платили. На цьому і побудована її життя. Матеріальні люди наближені до пекла, а пекло в цьому випадку - московія, тому я не дивуюся, що їх туди так тягне", - розповів екстрасенс Макс Гордєєв в ефірі програми Ранок з Україною.

Співачка Ані Лорак теж не сказала ні слова на підтримку Батьківщини з початку війни.

Єдине, що артистка зробила – скасувала концерти в Росії, зате спланувала тур в Німеччині. А ще Лорак видалила сторінку в Instagram, тому достукатися до неї майже неможливо.

"Перша карта показує дволикість людини - вона постійно думає, куди піти, щоб було краще. Можна залишитися в Росії, а можна повернутися в Україну, поплакатися і чекати, коли її приймуть назад",- коментує Гордєєв.

Екстрасенс каже, що Лорак дуже розумна людина, але робить вигляд, що нічого не розуміє.

"Зараз вони тупо прикриваються своїми дітьми - Лорак, Марув... але це неправильно! Це зрада!",- додав він.

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Раніше одеситка Лариса Доліна, чия кар'єра починала свій розквіт в Україні, назвала український народ нелюдами, звинуватила їх у фашизмі і диктаті.

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