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"Так вірили в Путіна, вибачте": Єфросиніна розповіла, як росіяни будуть молити Україну про прощення

26 квітня 2022, 08:10

Телеведуча впевнена, що Росію в майбутньому чекає розпад.

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Єфросиніна розповіла, як росіяни будуть молити Україну про прощення / скріншот

Телеведуча Марія Єфросиніна заявила, що ніякі вибачення щодо своєї негідної поведінки від росіян поки очікувати не варто, але для цього прийде час.

Під час ефіру "Україна разом" вона зізналась, що у деяких російських зірок пропаганда так "з'їла" мозок, що доходить навіть до тупості.

"На сьогоднішній день я бачу те, що ніби спрацював ефект зворотної дії. Ті люди, до яких я зверталася і яким я приділила занадто багато уваги, вони стали ще більш лицемірні в своїх висловлюваннях і меседжах, ще більш брехливими і вже навіть не хочеться їх обговорювати, щоб не надавати їм багато честі. Але доходить до такої тупості, що вони сьогодні видаляють ті пости і повідомлення зі своїми висловлюваннями, де було слово війна. Перевзуваються так швидко, що я не знаю, що там розпилюють", - зазначила Єфросиніна.

Проте, зазначає телеведуча, є окремі особистості, які зберегли гідність - вони свідомо говорять правду про війну в Україні.

читайте також"Не смій, Миколо, говорити своєю поганою мовою": Єфросиніна пояснила Баскову про братні народиЗа її словами, Росію в майбутньому чекає розпад.

"Мені моя фантазія малює картину найближчих десяти років, коли все ж поляже Імперія під назвою Росія і ми будемо свідками покаяння на колінах: "Боже, як ми були неправі, залиплі очі. Боже, так вірили в президента, Господи, вибачте". Я чогось саме так собі це уявляю, але потрібні роки на це", - підсумувала Єфросиніна.

Раніше ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як російський співак Філіп Кіркоров випрошував у нинішнього президента України Володимира Зеленського ролі у фільмах.

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війна в Україні Маша Єфросиніна
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