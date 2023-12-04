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Маразм міцнішає: поні з популярного мультика визнана в РФ екстремісткою

Анна Підгорна
4 грудня 2023, 23:04
Дитячий мультсеріал "Мій маленький поні: Дружба - це диво" отримав вікове обмеження з безглуздої причини.
Мій маленький поні
"Мій маленький поні" потрапив під заборону в РФ / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

У країні на болотах свобода слова і самовираження давно не в пошані. Більш того, в кінці листопада держава-агресор влізла в особисте життя своїх громадян.

Міністерство юстиції РФ заборонило міжнародний рух ЛГБТ і визнало його дії і символіку екстремістськими. Під заборону потрапив і райдужний прапор - прайд-прапор і його зображення.

Тепер за приналежність до сексуальних меншин в країні-окупанті можна отримати тюремний термін. Однак абсурдність заборони поширилася навіть на дитячий американський мультсеріал "Мій маленький поні: Дружба - це диво".

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Його сюжет не демонструє нетрадиційні відносини, проте один з його персонажів, маленька поні на ім'я Рейнбоу Деш, принесла добрій історії, яка більше десяти років вчила дітей дружбі і сміливості, вікове обмеження "18+". Саме так був маркований "Мій маленький поні" на одному з популярних в рф кіноресурсів.

Чим же завинила Рейнбоу Деш? Вся справа в тому, що грива і хвіст персонажа розфарбовані в райдужні кольори, що, ймовірно, і насторожило охоронців закону.

Мій маленький поні
"Мій маленький поні" потрапив під заборону в РФ / kinopoisk.ru

Раніше актор-путініст Дмитро Пєвцов показав свого сина, якого мріє зробити ченцем. На думку релігійного артиста, який тим не менш схвалює вбивства українців, така міра повинна приборкати дух дитини.

Також російський актор Анатолій Білий, який засудив війну та виїхав з країни-окупанта, розповів, чому ніколи не повернеться до рф. Він зізнається, що таке рішення далося йому з болем.

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