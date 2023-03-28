"Люди ж це бачать": дружина Павлика розповіла, що мріє змінити в зовнішності співака

Катерина Репяхова без коливань вказала на недоліки чоловіка, і розповіла, що Віктор Павлік думає про свій зовнішній вигляд.

Катерина Репяхова розповіла, що б змінила у Вікторі Павлику / instagram.com/repyahovakate

Українська блогерка, бізнесвумен, концертний директор Віктора Павліка та його дружина Катерина Репяхова нещодавно прийняла рішення впритул зайнятися своєю зовнішністю - поправила губи філером, зробила пластику носа і ліпофілінг підборіддя. На зустріч вигляду своєї мрії вона йшла дуже давно і рада новим перетворенням.

Проте критично Репяхова дивиться не тільки на себе. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона зізналася, що і у її чоловіка є недоліки, які вона б з радістю виправила.

Без збентеження Катерина відповіла на питання, чи потрібно на її погляд щось міняти в чоловікові. "Наприклад, він вже лисий. Якщо підстрижеться повністю, то нехай тоді. А так виходить, що тут трохи є, а тут вже лисина - воно не гарно. І йому пропонували пересадку, пропонували якісь уколи... Пропонували навіть не за гроші - по бартеру. Ні. Категорично. Я б йому підтяжечку зробила, якісь укольчики, щоб він був молодий. Роблять же ж хлопці", - розповідає блогерка.

відео дня

Навіщо Віктору Павлику такі метаморфози, Репяхова також відповідає, не замислюючись. "Щоб виглядати краще. Порівняно з молодою дружиною поруч. А він мені показав фото якогось гітариста дуже старого, такого дуже зморщеного, і сказав: "От я буду, як він. Я так хочу". Щоб все було природньо", - каже вона і зазначає, що зовнішність співака вони обговорювали, але вона наполягати на змінах не буде. Справа в тому, що співак поважає і приймає зміни в дружині, і вона відповідає йому тим же.

Також Катерина Репяхова не бачить нічого поганого в тому, щоб обговорювати недоліки чоловіка на публіці. "Люди це ж бачать. А що тут такого? Це те ж саме, що сказати про себе - про свою рідну людину так сказати", - вважає вона.

Раніше Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також молода дружина українського співака Віктора Павлика розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста і його релігійні переконання.

Інші новини: