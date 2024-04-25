"Люблю": Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

Алла Пугачова привітала свого друга Ігоря Гуляєва з ювілеєм, а він у відповідь зізнався їй у любові.

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Алла Пугачова опублікувала новий пост / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Легендарна російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засудила криваве вторгнення Росії в Україну і виїхала з країни-окупанта жити в Ізраїль, вкрай рідко з'являється в мережі.

На своїй сторінці в соцмережах Пугачова опублікувала новий пост із фотографією свого друга дизайнера Ігоря Гуляєва - йому виповнилося 55 років.

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Примадонна ніжно звернулася до друга і написала йому побажання:

"Друг мій! З днем народження! Спасибі за вірність!"

Гуляєв моментально відповів на привітання і написав Пугачовій:

"Спасибі, Аллуся!!! Люблю!!!"

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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Зазначимо, днями Главред писав, що Алла Пугачова разом із сім'єю виїхала з Ізраїлю, вважається, що артистка готується до святкування свого ювілею на Кіпрі.

А також зрадниця Лоліта розповіла, що після скандалу з "голою" вечіркою Насті Івлєєвої, Алла Пугачова порадила їй бути розумнішою.

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