Нікіта Джигурда став громадянином РФ / instagram.com/instadzhigurda

Актор і музикант українського походження Нікіта Джигурда офіційно змінив українське громадянство на російське. Раніше він відмовлявся від цього, так як дорожив зв'язком зі своїми родичами, які залишилися у нього в Україні.

Однак, з початком повномасштабної війни, скандальний артист встав на бік країни-терориста, схвалює рашистську агресію і підспівує самим мерзенним пропагандистським гаслам. Українських родичів, які втекли з країни, рятуючись від російської агресії, до Польщі, він вважає божевільними, яким промили мізки.

Про це він заявив у своєму інтерв'ю російським ЗМІ. Втім, ціла низка висловлювань Джигурди протягом всієї його кар'єри, як публічної персони, була спростована, тому слова артиста багато хто "ділить на два".

У 2017 році Джигурда отримав громадянство "ДНР" і заявив, що хоче представляти псевдореспубліку на Євробаченні. Однак через 5 днів після вручення паспорта, документ у артиста відібрали. Нібито за проукраїнські висловлювання.

Роком раніше він вимагав отримання громадянства США, причому піднести документ йому повинна була особисто Хіларі Клінтон (Джигурда її бачив президентом, а не Трампа, якому політик програла) в Овальному кабінеті.

Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.

Катя Осадча в свою чергу поділилася роздумами про те, як війна змінює українців - як точно помітила ведуча,"ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі".

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