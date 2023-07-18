Ліндсі Лохан народила первістка та назвала його незвичайним ім'ям

Американська акторка, співачка і світська левиця Ліндсі Лохан тепер мама. У неї з'явився син з незвичайним ім'ям. Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на представника артистки.
Лохан народжувала в Дубаї, де живе останні роки. Новонародженого хлопчика вона назвала Луай. Передбачається, що новина про те, що молода мама вже народила малятко, прес-служба артистки спеціально притримала, щоб дати Ліндсі та її чоловікові, арабському фінансист Бадеру Шаммасу, насолодитися самотою в новому статусі батьків.
Для подружжя Луай - перша дитина. Офіційних заяв про народження малюка сама Ліндсі поки не робила.
Ліндсі Лохан повідомила про вагітність в березні, коли вже була на 5 місяці. Після цього в її соціальних мережах стали з'являтися фото з округлим животиком, проте раділа прийдешній появі дитини артистка з граничною обережністю. Стать дитини вона розсекретила лише незадовго до пологів.
Раніше українська співачка Луна повідомила про вагітність - артистка очікує другу дитину. Вона зізналася, що стать дитини їй невідома, і розповіла, якою мамою хоче бути.
Також державний діяч, дипломат і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше заговорив про своє нове кохання - піарницю та співзасновницю видавництва "Книголав" Світлану Павелецьку.
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