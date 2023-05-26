"Ліків не було - бігла в бомбосховище": Вайкуле розповіла про бесіду з Ротару

Легендарна балтійська співачка Лайма Вайкуле, яка давно і послідовно засуджує російську агресію проти України, переказала в інтерв'ю на YouTube свою бесіду з легендарною українською співачкою Софією Ротару.
"Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: "Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків не було. Я побігла в бомбосховище". Це я знаю про Софу", – згадала Вайкуле.
Латвійська зірка розповіла, що, на жаль, її зв'язок з Ротару потім швидко обірвався. Вайкуле каже, що та нібито поїхала до Львова після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але підтверджень цьому у балтійської співачки немає.
"Я не хочу брехати. Я втратила з нею зв'язок, але зараз подзвоню і дізнаюся, як вона і що з нею", – пообіцяла Вайкуле.
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Нагадаємо, раніше Софія Ротару чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається мінімально афішувати.
Через це в країні-агресорі РФ на співачку почалося справжнє полювання - на неї написали донос, і зараз гепрокуратура країни-окупанта працює над конфіскацією її майна в анексованому Криму і в Москві.
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