Дах знесло, авто згоріло: Лобода показала, що окупанти накоїли з будинком її родини

Світлана Лобода / прес-служба співачки

Співачка Світлана Лобода, під час свого візиту до рідного Ірпеня, показала кадри зі зруйнованими будинками її родини.

В Ірпені артистку зустріла двоюрідна сестра мами, тітка Люда і тітка Оксана, дружина рідного брата, а також бабуся Лариса.

Саме в цих будинках артистка проводила все своє дитинство.

На відео видно, що окупанти зробили з бізнесом рідного брата мами Світлани Лободи. У Олександра повністю згорів мікроавтобус, яким він заробляв на життя для своєї сім'ї.

"Це все, що залишилося від машини, якою Саша заробляє гроші", - сказала співачка.

Також рідні артистки розповіли, що сталося з їх будівлями.

"Шифер знесло. Дощі були, це все лилося, шпалери відклеїлися. Тут стіни взагалі не було, завдяки тобі ми її поставили, вікон не було ніде. Брат звичайно в шоковому стані. Роботи немає. Все було нове", - розповіли жінки.

Також співачка зустрілася з місцевими жителями Ірпеня, які направили запит артистці в Loboda Help Centr, щоб вона допомогла у відновленні зруйнованих будинків.

Артистка зустрілася з кожним, хто надіслав їй листа.

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