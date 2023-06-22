"Козаченько слово тримає" : де проходить службу Віталій Козловський

Отримав повістку і пішов на фронт - Віталій Козловський вже готовий захищати Україну від окупантів.

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Віталій Козловський служитиме в Нацгвардії / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський тепер не піснею, а зброєю захищає Україну. Вчора артист повідомив, що офіційно змінив мікрофон на автомат.

Тиждень тому він отримав повістку, після чого успішно пройшов військово-лікарську комісію і став чекати відправки у військову частину. Тепер стало відомо, де саме Козловському належить проходити службу.

Про це розповів тепер уже його колега - український військовослужбовець Харитін Старський. На своїй сторінці в Facebook він опублікував фото зі співаком у військовій екіпіровці, і підтвердив, що Віталій не став ухилятися від виконання свого обов'язку перед країною, і тепер служить в Національній гвардії України "Рубіж" в бригаді швидкого реагування.

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"Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку - пішов у армію. Дали АК та й відправили на полігон (навіть з потяга в Нацгвардію знімать не довелося)", - пише Старський.

На своїй сторінці в Instagram Віталій також підтвердив, що зробив свої останні кроки, як цивільний, і став військовим - вже надійшов у розпорядження частини, отримав військовий квиток і жетон, який на сленгу військових називають "смертником".

Віталій Козловський служитиме в Нацгвардії / facebook.com/chariton.starsky

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