Конкурс краси "Міс світу" скасували через COVID-спалах серед учасниць

Фінал конкурсу "Міс світу" обіцяють провести упродовж 90 днів / Facebook Miss Ukraine

Конкурс краси "Міс світу", який повинен був відбутися сьогодні, 17 грудня, скасували за шість годин до початку через велику кількість інфікованих коронавірусом учасниць.

Про це повідомляється на офіційній сторінці національного конкурсу "Міс Україна" у Facebook.

"Фінал "Miss World 2021", який мав відбутися у Пуерто-Ріко вже сьогодні, відмінили за декілька годин до початку. Шоу було тимчасово перенесено через велику кількість захворілих на COVID-19. За словами організаторів, таке рішення довелося ухвалити задля здоров’я та безпеки конкурсанток, знімальної групи, персоналу та всіх гостей заходу", – йдеться у повідомленні.

У день гранд-фіналу підтвердилася ще низка додаткових випадків хвороби. Тому оргкомітет конкурсу вирішив скасувати захід і провести фінал уподовж наступних 90 днів у столиці Пуерто-Рико.

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читайте такожЄвробачення 2022: стали відомі місце і дата проведення музичного конкурсуВінничанка Олександра Яремчук, яка повинна була представляти Україну на конкурсі, зазначила, що засмучена через цю ситуацію.

"На жаль, конкурс було відмінено, оскільки велика кількість дівчат захворіла. Я дуже засмучена та розчарована, адже багато часу та сил було покладено на підготовку. Цей місяць виявився дуже важким: як морально, так і фізично. Але ми не втрачаємо надії, що найближчим часом конкурс відбудеться", – сказала вона.

Пізніше на сторінці конкурсу "Міс Україна" повідомили, що українська конкурсантка здорова – її тест на коронавірус негативний. Тому вже сьогодні Олександра та українська делегація вилітають з Пуерто-Рико додому.

Конкурсанткам, які захворіли на COVID-19, доведеться лишитися у Сан-Хуані до повного одужання.

"Ще достовірно невідомо, як саме буде проходити фінал "Міс Світу 2021" за 90 днів. Очікуємо на подальші офіційні коментарі оргкомітету", – додають в оргкомітеті українського конкурсу.

Нагадаємо, 13 грудня 2021 року в ізраїльському місті Ейлат було оголошено ім'я дівчини, яка стала володаркою титулу "Міс Всесвіт". Нею стала учасниця конкурсу з Індії модель і актриса 21-річна Харнааз Сандху.

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" представляла Анна Неплях, проте дівчина не змогла пройти у топ-16.

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