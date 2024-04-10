Кейт Міддлтон під час хіміотерапії порушила королівську традицію

У березні принцеса Кетрін Уельська записала відеозвернення, в якому повідомила, що під час планової операції на початку року у неї виявили онкологію. Відтоді британська королівська сім'я не коментує її стан здоров'я.
Після новини про рак Кейт Міддлтон отримала безліч листів з побажаннями якнайшвидшого одужання. Монархи не залишили ці прояви доброти без уваги.
У відповідь на побажання багатьом прийшла листівка з Кенсингтонського палацу - резиденції принца і принцеси Уельських. "Дякуємо вам за добрі побажання Її Королівській Високості принцесі Уельській. Ми дуже цінуємо ваш турботливий жест", - свідчить напис на білому королівському бланку.
Фотографією листівки ділиться видання Hello. Там же зазначили, що таке повідомлення від Кенсингтонського палацу є порушенням традицій британської королівської родини. Зазвичай такі листи надсилають у відповідь на привітання з офіційними святами, днями народження або особливими річницями королівських осіб, і, як правило, супроводжуються фотопортретом.
Кейт Міддлтон - останні новини:
Нагадаємо, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон виявили рак. Про це розповіла сама принцеса Уельська у відеозверненні. Вона розкрила подробиці лікування і попросила про приватність.
Також відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон - Пірс Морган вважає, що принцеса Кетрін переживає серйозну кризу через підвищену увагу суспільства до свого здоров'я.
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