Кейт Міддлтон під час хіміотерапії порушила королівську традицію

Принцеса Кетрін Уельська зі зворушливими словами знову вийшла на зв'язок із шанувальниками.

https://glavred.net/stars/keyt-middlton-vo-vremya-himioterapii-narushila-korolevskuyu-tradiciyu-10556711.html Посилання скопійоване

Онкохвора Кейт Міддлтон звернулася до шанувальників / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

У березні принцеса Кетрін Уельська записала відеозвернення, в якому повідомила, що під час планової операції на початку року у неї виявили онкологію. Відтоді британська королівська сім'я не коментує її стан здоров'я.

Після новини про рак Кейт Міддлтон отримала безліч листів з побажаннями якнайшвидшого одужання. Монархи не залишили ці прояви доброти без уваги.

У відповідь на побажання багатьом прийшла листівка з Кенсингтонського палацу - резиденції принца і принцеси Уельських. "Дякуємо вам за добрі побажання Її Королівській Високості принцесі Уельській. Ми дуже цінуємо ваш турботливий жест", - свідчить напис на білому королівському бланку.

відео дня

Фотографією листівки ділиться видання Hello. Там же зазначили, що таке повідомлення від Кенсингтонського палацу є порушенням традицій британської королівської родини. Зазвичай такі листи надсилають у відповідь на привітання з офіційними святами, днями народження або особливими річницями королівських осіб, і, як правило, супроводжуються фотопортретом.

Онкохвора Кейт Міддлтон звернулася до шанувальників / hellomagazine.com

Кейт Міддлтон - останні новини:

Нагадаємо, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон виявили рак. Про це розповіла сама принцеса Уельська у відеозверненні. Вона розкрила подробиці лікування і попросила про приватність.

Також відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон - Пірс Морган вважає, що принцеса Кетрін переживає серйозну кризу через підвищену увагу суспільства до свого здоров'я.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред