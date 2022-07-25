"Як тобі - бути в столиці вбивць?": Балі-бея Бурака Озчивіта захейтили за візит до Москви

Бурак Озчивіт образив фанатів візитом до Москви / instagram.com/burakozcivit, imdb.com

Турецький актор, який полюбився всьому світу завдяки ролям в серіалі Величне століття, Корольок - пташка співоча і Заснування: Осман, Бурак Озчивіт розчарував шанувальників своїм візитом до Москви.

У той час, як Росія щодня бомбить Україну і вбиває її мирних громадян, турецький красень відправився на відпочинок до столиці країни-агресора. Він прогулявся по московським ресторанам і відвідав закриту вечірку одного з російських лейблів.

Озчивіт охоче позував з фанатами, і не без задоволення ділився Селфі з Москви.

Під одним з таких знімків на сторінці актора в Instagram його шанувальники, чиї мізки не просочила рашистська пропаганда, написали йому чимало невтішних слів за його прогулянки по "столиці вбивць".

До нього зверталися російською, українською, турецькою та англійською мовами, в надії, що Озчивіт усвідомить необачність і безчесність свого вчинку:

Бурак Озчивіт образив фанатів візитом до Москви / instagram.com/burakozcivit

"Як тобі - бути в столиці вбивць?"

"Росіяни за вбивства людей в Україні, а він приїхав веселити їх. Ганьба!"

"У моїй країні війна! Як ви можете це підтримувати??? Гинуть люди, діти, жінки".

"Даремно ти до вбивць дітей їздиш".

"Шкода, що ця країна вбиває невинних людей на Україні, а ви невинно пишете "Москва" і сидите там. Соромно!"

"Теророссія ґвалтує дітей, вбиває дітей, цивільних, і Бурак Озчивіт тепер теж відповідальний за це! Просто браво!"

"Ганебно відвідувати Москву - місто терористів".

читайте також"Не хочу поїхати і там залишитися": артисти-путіністи бояться виступати в окупованому Херсоні

Раніше в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Також продюсер-зрадник українського походження Юрій Бардаш, який співав хвалебні оди Росії, поскаржився на переслідування і розповів, як пішки йшов до Москви.

Інші новини: