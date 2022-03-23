Як створюється та працює пропаганда в Росії: продюсер Олександр Роднянський розкрив нюанси

Продюсер Олександр Роднянський розкрив нюанси пропаганди в Росії / instagram.com/alexander.rodnyansky/

Не секрет, що пропаганда в Росії заполонила голови майже всього населення країни. Більшість росіян сліпо вірять, що Путін "звільняє" Україну, а не бомбить мирні міста, забираючи життя дітей, жінок і людей похилого віку.

Продюсер Олександр Роднянський на своїй сторінці в Instagram пояснив головні механізми пропаганди в РФ щодо війни в Україні.

"Найважливішою вимогою є заборона на використання слова "війна". Слід максимально скоротити використання словосполучення"бойові дії". Замість цього треба говорити "спеціальна операція", "визвольна місія". Додаткова важливість словосполучення "спецоперація" пояснюється тим, що на неї не можуть відправити строковиків. Україну треба показувати саме "войовничою". Наприклад, в Києві, пропонує методичка, "роздають зброю всім бажаючим", "це прямий шлях в Алеппо, до розбоїв, бандитизму", – зазначив він.

Роднянський заявив, що пропагандисти Кремля прагнуть створювати позитивний образ російських військових, демонструвати приклади гуманного ставлення до українських військових, які нібито добровільно здаються в полон.

читайте такожЗ Z на борту: пропаганда окупантів намагалася видати свою спалену техніку за українську"Провину за те, що відбувається в Україні слід покладати на захід. Для російського президента, слід підкреслювати, "спецоперація" була "важким, але необхідним рішенням". У самій Росії слід знаходити лідерів громадської думки, які б просували нехитру тезу – "не можна плювати в спину власної армії". Потрібно демонструвати приклади тиску "ворогів" (Заходу, в першу чергу) на тих діячів культури, які підтримали дії президента, "були на боці своєї Батьківщини" – [диригента Валерія] Гергієва, [оперної співачки Анни] Нетребко та інших. Треба робити зусилля, щоб у населення не почалася паніка через погіршення економічної ситуації. Для цього необхідно припинити повідомляти про зміну курсу валют та інші економічні новини"–- написав Роднянський.

Продюсер підкреслив, що це складові пропагандистської політики РФ.

"Багато дрібних "рекомендацій", з яких складається картина величезної брехні, що обплутала 140-мільйонну країну. Вирватися з цієї павутини можуть небагато. Але зробити це необхідно. Для виживання. Свого. І своєї країни. Спробуйте", - порадив він.

Раніше радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк закликав українців не звертати увагу на російську пропаганду і не довіряти інформації про нібито про новий путінський ультиматум до української влади.

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