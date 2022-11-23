Відома голлівудська акторка вімкнула повітряну тривогу на концерті в Нью-Йорку

Віра Фарміга вімкнула сирену на своєму концерті і крикнула "Слава Україні" / instagram.com/verafarmiga

Голлівудська акторка українського походження, зірка серії фільмів "Закляття", Віра Фарміга провела акцію на підтримку України.

Під час концерту в Нью-Йорку в школі Rock Academy артистка раптово включила сигнал повітряної тривоги - звук, знайомий кожному українцю, символ біди і болю. Поки звучала сирена, Фарміга виголосила невеличку промову.

"Ми проти політиків, які підтримують війну. Ми будемо протестувати. Будемо протестувати! Слава Україні!" - крикнула актриса зі сцени. Відео з фрагментом виступу вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фарміга - американка у першому поколінні. Її батьки - вихідці з України. Бабуся і дідусь по материнській лінії, обидва українці, познайомилися в Німеччині, в таборі для біженців під час Другої світової війни. У США мама Віри приїхала з батьками в ранньому дитинстві. Батько Фарміги народився в Україні, потім переїхав з батьками в Аргентину, а після - в США.

У родині Віри розмовляла українською мовою, до 6 років вона не знала англійської. Навіть коли вона стала відомою в Голлівуді акторкою, Фарміга не забула про своє українське коріння, і з першого дня повномасштабної війни на її історичній батьківщині, вона займається підтримкою своїх співвітчизників.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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