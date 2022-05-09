Марат Башаров, що полюбляє бити своїх дружин, вирішив повчити ввічливості зірок, які втекли з РФ

Марат Башаров засудив російських зірок, які втекли з рф / imdb.com

Російський актор-путініст, який здобув популярність завдяки фільмам Кордон. Тайговий роман, 72 метри і Юленька, а також його манері впадати лють і ламати носи коханим жінкам, Марат Башаров вирішив висловитися про тих артистів, які висловили свою незгоду з кривавою політикою кремля, і покинули рф.

Про це повідомляють ЗМІ з відсиланням на інтерв'ю еталонного абьюзера для одного з пропагандистських каналів.

Так Башаров заявив ,що "прозріли" та відхрестилися від росії-матінки лише ті, хто втратив популярність, і таким чином мстять батьківщині: "Хочеться сказати їм: "Коли у вас тут були хороші гонорари, затребуваність і успіх, чомусь ви любили росію, принаймні, не висловлювалися про неї негативно. А опинившись за кордоном, ви раптом ставши нібито вільними, миттю "прозріли".

З усією скромністю актор ототожнює себе з цілою країною, тому вважає, що має право називати колишніх колег "перевертнями" і давати оціночні судження їх вчинкам. Проповідуючи пропагандистські істини Башаров зазначив, що думати своєю головою, а не сліпо вірити росії, це безвідповідальна позиція, порівнянна з "купою гидливої відрижки".

"Батьківщина - вона як мати, як батько, як близькі. росія, як і батьки, дала багатьом, що нині покинули нашу країну, представникам мистецтва виховання, освіту, житло, роботу. А у відповідь ми, тобто та сама росія, де ми з вами зараз живемо, отримуємо у відповідь від перевертнів купу гидливої відрижки. Це безвідповідальна позиція, вона чужа мені і багатьом моїм колегам, які вірою і правдою працюють в росії і люблять її",- сказав Башаров.

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У коментарях артисту "м'яко" натякнули на те, що людина, яка дозволяє собі бити своїх дружин, не має право розмірковувати про правильність тих чи інших вчинків і переконань. У профілактичних цілях йому також запропонували звозити його дітей в Маріуполь або Харків, щоб він більше не ніс всяку дурницю.

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Раніше дочка путініста Володимира Машкова, актриса Марія Машкова розповіла, чому Путіна і її батька чекає трибунал в Гаазі, і як швидко росіяни скотяться в тоталітаризм.

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