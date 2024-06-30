Ірина Федишин похвалилася "уловом" для ЗСУ: "Хто порахує?"

Останні два місяці українська співачка Ірина Федишин перебувала в концертному турі по США і Канаді. Крім розважальної складової в її виступах була і важлива благодійна місія.
За цей час артистка та її команда збирали кошти на автомобілі для ЗСУ. І успіхи Федишин на цьому терені воістину захоплюють.
У своєму блозі в Instagram співачка показала ролик, на якому вона позує на тлі машин, які їй вдалося придбати за донати. "Купили для ЗСУ. Ану, хто порахує скільки? Хлопці, віримо у вас. Результат мого туру Америка - Канада. Дякую усім своїм прихильникам, які були на концертах. Разом непереможні", - підписала відео Федишин.
За найскромнішими підрахунками в кадр потрапило близько п'яти десятків автомобілів, які призначені для українських захисників. У коментарях шанувальники дякують співачці та її команді за таку солідну допомогу.
Дивіться відео Ірини Федишин із результатами її американського туру:
Хто така Ірина Федишин?
Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
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