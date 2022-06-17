"Організм буквально здає": українська співачка розповіла про термінову госпіталізацію

Артистка зазначає, що проблеми зі здоров'ям посилилися на тлі стресу через війну.
Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) стривожила фанатів новинами про своє здоров'я. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що її організм через низку проблем відмовляється функціонувати нормально.
У зв'язку з цим MamaRika лягає в лікарню. Поки - тільки для обстеження, проте подальші дії будуть визначатися саме результатами цих обстежень.
Не останньою причиною свого поганого самопочуття артистка називає стрес через війну в Україні. До того ж співачка народила свою першу дитину менше року тому. Ймовірно, її організм, ослаблений цим, став більш вразливий до подібних потрясінь, що і пояснює збій в його функціонуванні.
"У мене є певні трабли зі здоров'ям, і вони потребують буквально вже серйозних заходів, тому маю зайнятися собою. ... На жаль, весь цей жах, який відбувається, не минає безслідно. Усі ми постаріли не тільки морально, а й фізично. Організм буквально здає. Трохи пізніше розповім вам все в деталях",- каже MamaRika.
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Раніше Оля Полякова розкрила правду про зникнення Олега Винника, якому останнім часом активно приписують втечу з України під час війни.
Також популярний гуморист Євген Кошовий розповів свою позицію щодо того, чи збирається він йти на фронт у складі ВСУ.
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