"Організм буквально здає": українська співачка розповіла про термінову госпіталізацію

MamaRika лягає в лікарню через проблеми зі здоров'ям / instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) стривожила фанатів новинами про своє здоров'я. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що її організм через низку проблем відмовляється функціонувати нормально.

У зв'язку з цим MamaRika лягає в лікарню. Поки - тільки для обстеження, проте подальші дії будуть визначатися саме результатами цих обстежень.

Не останньою причиною свого поганого самопочуття артистка називає стрес через війну в Україні. До того ж співачка народила свою першу дитину менше року тому. Ймовірно, її організм, ослаблений цим, став більш вразливий до подібних потрясінь, що і пояснює збій в його функціонуванні.

"У мене є певні трабли зі здоров'ям, і вони потребують буквально вже серйозних заходів, тому маю зайнятися собою. ... На жаль, весь цей жах, який відбувається, не минає безслідно. Усі ми постаріли не тільки морально, а й фізично. Організм буквально здає. Трохи пізніше розповім вам все в деталях",- каже MamaRika.

MamaRika лягає в лікарню через проблеми зі здоров'ям / instagram.com/mamarika_official

читайте такожУкраїнська співачка MamaRika розповіла свій віщий сон про війну, який приснився їй напередодні

Раніше Оля Полякова розкрила правду про зникнення Олега Винника, якому останнім часом активно приписують втечу з України під час війни.

Також популярний гуморист Євген Кошовий розповів свою позицію щодо того, чи збирається він йти на фронт у складі ВСУ.

Інші новини: