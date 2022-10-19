"Груди в різні сторони": Бабкіну жорстко висміяли після поїздки на Донбас

Бабкіну жорстко висміяли після поїздки в Донбас / скріншот росТБ

Співачка Надія Бабкіна, яка активно підтримує війну в Україні, охоче подорожує на Донбас, де займається пропагандою.

Рустам Солнцев у своїй авторській програмі на YouTube висміяв артистку. Дісталося Бабкіній від шоумена і за імідж, і за нібито не реалізований творчий потенціал.

"Діти вийшли з катакомб, і тут вони потрапляють в руки до кого? Наді Бабкіній. Як вам взагалі таке? І тут їх бачить заслужена артистка Надя Бабкіна, в дівоцтві Засєдатєлєва. Яка мати захоче, щоб її дитина вийшла в обійми Бабкіної і її театру? Яка божевільна захоче, щоб її дитина мала справу з Бабкіною і Красовським? Вона як і раніше упир. Вона була упирем і упирем залишиться. Вона упирем-фріком піде до праотців. Не заспівавши жодної пристойної пісні. Жодної! У неї поле неоране було брати російські пісні і співати їх в новому форматі, в новій обробці. Козачка Надя чорта не боїться, сіськи в різні сторони - ось це ось воно?", - задався питанням Солнцев.

Нагадаємо, раніЕ Бабкіна, нахабно і завзято посміхаючись зморшкуватим обличчям, стояла на тлі руїн драмтеатру - на який російські окупанти скинули бомбу 16 березня нинішнього року.

"Вчора ми з ансамблем "Російська пісня" дісталися до селища Володарське "Донецької Народної Республіки". До цього заїхали в Маріуполь, де побували в будівлі зруйнованого драмтеатру, але про це я розповім окремо", – цинічно писала в мережі Бабкіна.

Також ми писали, що комік і шоумен Максим Галкін, який виступає проти війни в Україні, пройшовся по надії Бабкіній і Ларисі Доліній.

За його словами, ці дві зірки люблять батьківщину небезкорисливо - вони домагаються привілеїв і грошей від влади.

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