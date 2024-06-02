"Це все ж таки не моє": фронтвумен Kazka скасувала весілля - що сталося

Олександра Заріцька зізналася, чому не поспішає пов'язати себе узами шлюбу з коханим.

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Олександра Заріцька весілля - солістка Kazka зізналася, чому не поспішає заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

У травні 2023 року солістка гурту Kazka Олександра Заріцька повідомила про заручини зі своїм бойфрендом - музикантом Павлом Тараненком. Пара планувала пишну церемонію в червні 2024 року, але співачка скасувала весілля.

Про це Заріцька розповіла сама в інтерв'ю для Люкс ФМ. Вона мріє про велике гуляння, де вона, її обранець та всі їх гості могли б сповна насолодитися святом створення нової сім'ї.

За нинішніх обставин, коли окупант продовжує лютувати в нашій країні, артистка вирішила, що весілля проводити вона не буде. Цей захід вона відкладає на мирний час після перемоги України.

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"Весілля буде, не хвилюйтеся. Зараз є більш важливі справи. Я зараз намагаюся більше допомагати армії та виступати перед військовими. Ми вирішили, що весілля відсвяткуємо після війни. Інакше це буде не те, про що я мріяла все своє життя. Бо для мене весілля – два дні, 350 людей, масштаб в плані душі. Коли твоя душа спокійна і ти насолоджуєшся максимально тим, що ці два дні тільки для вас. Зараз немає жодного дня, коли я не плачу. Я не зможу святкувати свій найкращий день у світі, розуміючи, що Харків зараз бомблять щодня. Мені не дозволяє совість", - каже Заріцька.

Також вона зізналася, що її обранець уже неодноразово пропонував їй піти до РАГСу і просто розписатися, але й це рішення співачка воліє відкласти до кращих часів. "Це все ж таки знову не моє. Ми заручені, живемо разом, але поки що неофіційно", - зізналася Олександра Заріцька.

Хто така Олександра Заріцька? Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".

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