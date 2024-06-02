"Це все ж таки не моє": фронтвумен Kazka скасувала весілля - що сталося

У травні 2023 року солістка гурту Kazka Олександра Заріцька повідомила про заручини зі своїм бойфрендом - музикантом Павлом Тараненком. Пара планувала пишну церемонію в червні 2024 року, але співачка скасувала весілля.
Про це Заріцька розповіла сама в інтерв'ю для Люкс ФМ. Вона мріє про велике гуляння, де вона, її обранець та всі їх гості могли б сповна насолодитися святом створення нової сім'ї.
За нинішніх обставин, коли окупант продовжує лютувати в нашій країні, артистка вирішила, що весілля проводити вона не буде. Цей захід вона відкладає на мирний час після перемоги України.
"Весілля буде, не хвилюйтеся. Зараз є більш важливі справи. Я зараз намагаюся більше допомагати армії та виступати перед військовими. Ми вирішили, що весілля відсвяткуємо після війни. Інакше це буде не те, про що я мріяла все своє життя. Бо для мене весілля – два дні, 350 людей, масштаб в плані душі. Коли твоя душа спокійна і ти насолоджуєшся максимально тим, що ці два дні тільки для вас. Зараз немає жодного дня, коли я не плачу. Я не зможу святкувати свій найкращий день у світі, розуміючи, що Харків зараз бомблять щодня. Мені не дозволяє совість", - каже Заріцька.
Також вона зізналася, що її обранець уже неодноразово пропонував їй піти до РАГСу і просто розписатися, але й це рішення співачка воліє відкласти до кращих часів. "Це все ж таки знову не моє. Ми заручені, живемо разом, але поки що неофіційно", - зізналася Олександра Заріцька.
Хто така Олександра Заріцька?
Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше український музичний продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова зробила зізнання про те, чому вона вийшла заміж вперше, коли їй було 16 років.
Також співачка Злата Огнєвіч показала особисті кадри з весільного салону - вона натякнула на швидке заміжжя і постала перед шанувальниками в білій весільній сукні.
Читайте також:
- Це просто "вау": Леся Нікітюк показала інтер'єр свого будинку
- Люблю: Сумська звернулася до своєї "московської" доньки
- Не довго музика грала: нова пасія Мурата Началджіоглу натякнула на розставання
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред