"Це Вова Зеленський, якого я знаю": Данилко розповів, як війна змінила президента

Данилко розповів, як війна змінила президента / скріншот

Шоумен Андрій Данилко добре знає президента України Володимира Зеленського і прокоментував його роль на цій посаді.

В інтерв'ю DW він заявив, що в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Олександрович поводиться самим належним чином

"Я дуже добре знаю Зеленського. Я взагалі не дивуюся. Це Вова Зеленський, якого я знаю. Він в цій ситуації вчинив абсолютно правильно. І ця ситуація, як би огидно це не звучало, пішла йому на користь", — сказав Данилко.

Артист вважає, що на початку, коли Зеленський тільки вступив на пост президента, він не знав, як себе вести. Чого не скажеш про нього зараз:

"Ось він тоді, на самому початку, не знав, як себе вести. Він перестав хотіти сподобатися. Те, що властиво артисту. Політик повинен думати про свій народ, якщо ми говоримо про президента. Володимир Олександрович в цій ситуації поводиться "по-пацанськи", - висловився Данилко.

Нагадаємо, раніше український музикант, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, Андрій Данилко розповів, що насправді думає про мовчання Алли Пугачової про війну в Україні.

Також Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну.

В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

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