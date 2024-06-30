"Це наш ангел": Інна Мірошниченко вперше показала обличчя прийомної доньки

Також стало відомо, як звуть дівчинку, яка стала новим членом зіркової родини.

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Інна Мірошниченко показала прийомну доньку - діти Тімура та Інни Мірошниченко / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

У середу, 26 червня, український ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, юрист і блогерка Інна Мірошниченко, повідомили, що в їхній родині з'явилася ще одна дитина. Зіркова сім'я удочерила дівчинку.

Сьогодні вони вперше показали, який вигляд має їхня нова донька, розкрили її ім'я і зворушливу історію про те, як вона потрапила в сім'ю Мірошниченків. Пост з'явився на сторінці Інни в Instagram.

З жовтня 2023 року вона проходила батьківські курси для усиновлення другої дитини. У травні завдяки щасливому випадку їй вдалося додзвонитися до однієї зі служб із прав дітей, і за лічені хвилини Мірошниченко вперше побачила її - свого янгола.

"Першою серед всіх бачу її імʼя. Ангеліна. Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш", - написала Інна.

Мірошниченко зазначила - її сім'ї ще доведеться зіткнутися з безліччю викликів. Але всі вони - ніщо порівняно з тим, що вони можуть подарувати абсолютно нове життя ще одній дитині: "Ця історія не буде простою, бо має багато викликів і потребує багато сміливості і терпіння. Як би страшно не було чути історію чи медичний висновок, жодного разу ми не подумали, що треба подивитися ще когось. Це наша Ангеліна. Бо ми одразу знали: перша анкета, яка буде актуальною, - це анкета нашої дитини. Далі було півтора місяці служб, розпоряджень, документів, погоджень і 1600 км в один бік для побачення. Я десятки разів плакала від вдячності людям, які допомагали, робили все, що в їхніх силах і навіть більше, аби пришвидшити це. Хоча це не вберегло нас від "Чому так довго? Я так плакала за вами…". Але це вже в минулому. Попереду ще багато бюрократії, але все це такі дрібниці, коли ти бачиш, що дитина отримала те, про що так сильно мріяла, - СІМʼЮ!"

Дивіться відео, на якому Мірошниченки вперше показали обличчя прийомної доньки:

Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію і Марко, та прийомного сина Марселя; готується взяти в сім'ю ще одного малюка. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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