Дві смужки: Началджіоглу і його подруга показали позитивний тест на вагітність

Колишній чоловік Лорак продовжує публічні розбірки зі своєю подругою-перукаркою.

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Мурат Началджіоглу вдруге стане батьком / Колаж Главред, фото Instagram/anastasija_foxy2

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Началджіоглу, показав дивні сторіз, де видно тест на вагітність.

Те ж саме зробила його подруга-перукарка Анастасія foxy. На своїй сторінці в Instagram, вона виклала фото, де показала два тести на вагітність з двома смужками.

Однак вона дивно підписала сторіз. "Найважливіше знайти правильного відповідального попутника. Але, на жаль, не кожному це вдається", - написала вона.

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Началджіоглу та Анастасія Foxy показали тест із двома смужками / Скриншот Instagram/muratnalca

Те саме фото виклав і Началджіоглу, але з іншим текстом. Його слова дещо заплутані через те, що російська - не його рідна мова. Але з цього тексту можна зрозуміти, що він від самого першого дня хотів від неї дитину.

Началджіоглу та Анастасія Foxy показали тест з двома смужками / Скріншот Instagram/muratnalca

Але тут же Началджіоглу посварив свою подругу за те, що вона виклала це фото. "Це було п'ять днів тому, навіщо зараз це викладати і через Instagram це вести все", - обурюється Мурат.

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Нагадаємо, що раніше Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною. Налчаджиоглу видалив усі фото і відео з колишньою на своїй сторінці в соцмережах, а також закликав шанувальників любити своє життя.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення. Вона розповіла, що офіційно розлучилася з бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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