УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дві смужки: Началджіоглу і його подруга показали позитивний тест на вагітність

Олена Кюпелі
29 червня 2024, 07:14
33
Колишній чоловік Лорак продовжує публічні розбірки зі своєю подругою-перукаркою.
Мурат Началджіоглу забрав свою пасію та її подруг
Мурат Началджіоглу вдруге стане батьком / Колаж Главред, фото Instagram/anastasija_foxy2

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Началджіоглу, показав дивні сторіз, де видно тест на вагітність.

Те ж саме зробила його подруга-перукарка Анастасія foxy. На своїй сторінці в Instagram, вона виклала фото, де показала два тести на вагітність з двома смужками.

Однак вона дивно підписала сторіз. "Найважливіше знайти правильного відповідального попутника. Але, на жаль, не кожному це вдається", - написала вона.

відео дня
Началджіоглу та Анастасія Foxy показали тест із двома смужками
Началджіоглу та Анастасія Foxy показали тест із двома смужками / Скриншот Instagram/muratnalca

Те саме фото виклав і Началджіоглу, але з іншим текстом. Його слова дещо заплутані через те, що російська - не його рідна мова. Але з цього тексту можна зрозуміти, що він від самого першого дня хотів від неї дитину.

Началджіоглу та Анастасія Foxy показали тест із двома смужками
Началджіоглу та Анастасія Foxy показали тест з двома смужками / Скріншот Instagram/muratnalca

Але тут же Началджіоглу посварив свою подругу за те, що вона виклала це фото. "Це було п'ять днів тому, навіщо зараз це викладати і через Instagram це вести все", - обурюється Мурат.

Новини шоу бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, що раніше Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною. Налчаджиоглу видалив усі фото і відео з колишньою на своїй сторінці в соцмережах, а також закликав шанувальників любити своє життя.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення. Вона розповіла, що офіційно розлучилася з бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мурат Налчаджиоглу новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

23:47 Синоптик
Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - Зеленський

Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - Зеленський

22:09 Україна
РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

20:58 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Я ж киянка : Клара Новікова вперше висловила свою позицію щодо війни 3652

"Я ж киянка": Клара Новікова вперше висловила свою позицію щодо війни

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із перегонів : рішення Байдена - CNN 3190

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із "перегонів": рішення Байдена - CNN

ЗСУ назвали пріоритетну область України для Путіна, яку він хоче захопити 2909

ЗСУ назвали пріоритетну область України для Путіна, яку він хоче захопити

У Кушанашвілі почалося критичне запалення 1608

У Кушанашвілі почалося критичне запалення

Останні новини

07:39

Лікувався від онкології: чоловік зрадниці Тодоренко написав заповіт

07:14

Дві смужки: Началджіоглу і його подруга показали позитивний тест на вагітність

05:36

Гороскоп на червень 2024: Близнюки стануть щасливчиками місяця - що на них чекаєВідео

05:10

Як позбутися голубів на балконі: топ-5 ефективних методів

04:34

Більшість роками робило помилку: жінка показала, як правильно клеїти пластирВідео

Лінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФЛінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФ
03:20

ЗМІ розповіли, чому і коли тріснув шлюб Лопес і Аффлека

02:40

Більшість про це забуває: три приховані функції авто - водіям на заміткуВідео

02:00

"Зводила маму": Тоня Матвієнко побувала в цікавому місці з донькою

01:30

"Народ радіє": у РФ просувають "поета" за нацистські вірші про фюрера Путіна

Реклама
00:41

Чому рис не розсипчастий: шеф-кухар розкрив секрет ідеального приготування

28 червня, п'ятниця
23:47

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

22:41

Учасник гурту Kazka мобілізувався до лав ЗСУ

22:27

Як правильно сушити фрукти на повітрі, якщо немає сушарки: прості та дієві порадиВідео

22:13

РФ платить готівкою: кілерам пілота Кузьмінова оплатили гонорар у Відні — WSJ

22:09

Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - ЗеленськийФото

21:54

У Трампа новий "план припинення війни" в Україні: у Reuters озвучили деталі

21:27

Заміна Байдена перед виборами: експерт озвучив несподіваний сценарій

20:58

РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

20:27

Що потрібно для того, щоб робити шоколад і побалувати потім рот солодощамиВідео

20:18

Синоптики оголосили штормове попередження: повертають грози, град та шквали

Реклама
20:03

Чому не можна пити каву на голодний шлунок: фахівці попередили про ризики

19:59

Дебати Байдена і Трампа: експерт пояснив, чи заважають експрезиденту суди

19:29

Удар по "космічному" центру РФ у Криму: стали відомі нові подробиці

19:15

Дебати Байдена і Трампа: Кулик поставив діагноз політичній системі США

19:10

Хто такий Ґевін Ньюсом: потенційний кандидат від демократів?Погляд

19:04

Знищені квартири на декількох поверхах: РФ вдарила ракетою по 9-поверхівці у ДніпріФотоВідео

18:50

Графіки вимкнення світла на 29 червня: у які години не буде електроенергії

18:24

Окупанти відмовляються вмирати під Вовчанськом: знищено десятки штурмовиків РФ

18:22

Смартфони та павербанки - зарядити: у Міненерго розповіли про відключення світла на вихідних

17:59

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із "перегонів": рішення Байдена - CNN

17:52

Мінував територію та знищував окупантів: на Сумщині судять партизана за виготовлення зброї

17:47

"Найгірший сценарій": полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру

17:38

Повістки поштою розсилатимуть інакше: що змінив Кабмін

17:38

"Угробили цілу бригаду": ЗСУ стерли в порошок елітний підрозділ РФ – Forbes

17:20

Віддання Трійці 2024: що категорично не можна робити 29 червня

17:08

Як зберегти зелений щавель на зиму: люди вражені користю рослиниВідео

16:51

Готується сильне рішення: Зеленський розкрив очікування від саміту НАТО в США

16:38

Деяким переселенцям загрожують суди: кому і коли потрібно повернути виплати

16:20

Що насправді стається із зубом без нервів: стоматологи приголомшили відповіддюВідео

16:15

На штурм кидають "елітні" частини: у ЗСУ назвали "найгарячішу" точку фронту

Реклама
16:06

Коли на вулиці спекотно: ульотний рецепт торта без випічки - тане в ротіВідео

16:04

Україна кілька років отримуватиме $60 млрд на військову підтримку: заява Кабміну

16:01

Як знищити борщівник: садівниця поділилась, як очистити ділянку раз і назавжди

15:55

Лепс, Газманов, Любе: Spotify видалив сторінки з піснями артистів-путіністів

15:25

НАЗК позбавило партію "Голос" грошей через відмивання коштів і конвертаційні схеми

15:20

"Страшні гоніння і погрози": зрадниця Повалій занила перед пропагандистами

15:19

Буде готовий у цьому році: Зеленський заінтригував планом закінчення війни

15:09

Від "сушок" до ядерного ракетоносця: опубліковано карту знищення літаків РФ

14:57

В США заговорили про зміну Байдену на виборах президента: хто може зайняти його місце

14:32

"Запаси закінчуються": РФ втратила тисячі танків, загрожує критична ситуація - ЗМІ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти