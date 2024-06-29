Дві смужки: Началджіоглу і його подруга показали позитивний тест на вагітність

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Началджіоглу, показав дивні сторіз, де видно тест на вагітність.
Те ж саме зробила його подруга-перукарка Анастасія foxy. На своїй сторінці в Instagram, вона виклала фото, де показала два тести на вагітність з двома смужками.
Однак вона дивно підписала сторіз. "Найважливіше знайти правильного відповідального попутника. Але, на жаль, не кожному це вдається", - написала вона.
Те саме фото виклав і Началджіоглу, але з іншим текстом. Його слова дещо заплутані через те, що російська - не його рідна мова. Але з цього тексту можна зрозуміти, що він від самого першого дня хотів від неї дитину.
Але тут же Началджіоглу посварив свою подругу за те, що вона виклала це фото. "Це було п'ять днів тому, навіщо зараз це викладати і через Instagram це вести все", - обурюється Мурат.
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Нагадаємо, що раніше Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною. Налчаджиоглу видалив усі фото і відео з колишньою на своїй сторінці в соцмережах, а також закликав шанувальників любити своє життя.
Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення. Вона розповіла, що офіційно розлучилася з бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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