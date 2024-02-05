Ексдинамівець Олег Гусєв утретє став батьком

Легенда українського футболу Олег Гусєв і його дружина Валерія стали батьками. Про це новоспечена мама повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Вагітність і народження дитини батьки тримали в секреті, однак коли їй виповнився 1 місяць, вирішили поділитися своїм щастям. Дружина Гусєва показала знімок, на якому ніжно тримає немовля, а спортсмен тримає тортик із запаленою свічкою.
Ім'я новонародженого Гусєв із дружиною поки не розкривають. Ймовірно, у них з'явився син, якщо судити з блакитного кольору святкового торта.
Олег Гусєв одружився з Валерією Солод у березні 2023 року. Для нього це третій шлюб і третя дитина. У спортсмена від перших стосунків є син Олексій (2005 р.н.), від других - донька Олександра (2014 р.н.).
Раніше українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська показала подарунки від доньок, які завжди носить із собою - вже майже два роки вона щасливо виконує роль матері.
Також блогер-пліткар Беспалов розповів, що Настя Каменських переїхала в іншу країну до нового чоловіка, який вкладається в її музичну кар'єру за кордоном.
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