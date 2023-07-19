Джіджі Хадід заарештували за зберігання наркотиків

Старша сестра Хадід потрапила до в'язниці разом з подругою під час відпочинку.

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Джіджі Хадід заарештували на Кайманових островах / колаж: Главред, фото: instagram.com/gigihadid

28-річна американська супермодель палестино-голландського походження Джіджі Хадід вляпалася в неприємності під час відпочинку на Кайманових островах. Туди манекенниця вирушила у відпустку в компанії подруг на приватному літаку.

Під час митного огляду в аеропорту Кайман у Хадід та її подруги була знайдена марихуана і пристосування для її застосування. Модель була заарештована і доставлена в місцевий поліцейський відділок до з'ясування обставин.

Про це повідомляє видавництво Page Six. Також відомо, що Джіджі зобов'язали виплатити штраф у розмірі 1000 доларів. Пізніше її та приятельку випустили під заставу, сума якої не розголошується.

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Представник Джіджі Хадід для видання E! News прокоментував те, що трапилося. "Джіджі подорожувала з легально придбаним в Нью-Йорку медичним канабісом", - заявив він, і зазначив, що на Кайманових островах в медичних цілях марихуану дозволили ще в 2017 році.

Ймовірно, штрафом покарання моделі і обмежиться. Сама Хадід, схоже, не сильно турбується про те, що трапилося, і в соціальних мережах вже ділиться яскравими знімками з екзотичного відпочинку.

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