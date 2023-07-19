Джіджі Хадід заарештували за зберігання наркотиків

28-річна американська супермодель палестино-голландського походження Джіджі Хадід вляпалася в неприємності під час відпочинку на Кайманових островах. Туди манекенниця вирушила у відпустку в компанії подруг на приватному літаку.
Під час митного огляду в аеропорту Кайман у Хадід та її подруги була знайдена марихуана і пристосування для її застосування. Модель була заарештована і доставлена в місцевий поліцейський відділок до з'ясування обставин.
Про це повідомляє видавництво Page Six. Також відомо, що Джіджі зобов'язали виплатити штраф у розмірі 1000 доларів. Пізніше її та приятельку випустили під заставу, сума якої не розголошується.
Представник Джіджі Хадід для видання E! News прокоментував те, що трапилося. "Джіджі подорожувала з легально придбаним в Нью-Йорку медичним канабісом", - заявив він, і зазначив, що на Кайманових островах в медичних цілях марихуану дозволили ще в 2017 році.
Ймовірно, штрафом покарання моделі і обмежиться. Сама Хадід, схоже, не сильно турбується про те, що трапилося, і в соціальних мережах вже ділиться яскравими знімками з екзотичного відпочинку.
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