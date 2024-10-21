Будинок блогерки-мільйонниці та "супермами" побили уламки "шахеда"

Яна Дога розповіла про наслідки безсонної ночі.

https://glavred.net/stars/dom-blogera-millionshchicy-i-supermamy-pobili-oblomki-shaheda-10607270.html Посилання скопійоване

Яна Дога новини - в будинок Яни Доги потрапили уламки ворожого БПЛА / колаж: Главред, фото: instagram.com/yanadogaa

Українська блогерка Яна Дога в ніч на 21 жовтня, як і багато інших жителів Києва, прокинулася від роботи ППО - українські військові люто відбивали атаку ворожих "шахедів".

Зі своїм завданням вони впоралися блискуче, проте уламки все ж таки розлетілися районом, у якому інфлюенсерка мешкає разом із сім'єю. Унаслідок цього було пошкоджено будинок Яни.

Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона показала наслідки потрапляння уламків у житлову висотку.

відео дня

"Нам о 2 годині ночі прилетів "шахед" біля домуу. Це було дуже страшно. Уламки потрапили в наш будинок", - написала Дога.

Також вона зазначила, що її маленький син, якому трохи менше двох років, мирно проспав ворожу атаку, і, на щастя, не злякався так само, як його батьки.

Яна Дога новини - в будинок Яни Доги потрапили уламки ворожого БПЛА / instagram.com/yanadogaa

Хто така Яна Дога? Яна Дога - українська блогерка. Власниця бренду доглядової косметики, а також (разом із чоловіком) проводить курси із заробітку онлайн. У 2023 році брала участь у проєкті "Супермама". Кількість підписників: Instagram - 674 тис., TikTok - 11.3 млн.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк, публічно підколола його - вона пригадала ексу нещодавній скандал, у який він потрапив через об'єктивізацію жіночого тіла.

Також українська модель, блогерка і бізнесвумен Алла Зіневич показала, який вигляд має найменша донька 64-річного Сергія Тігіпка - чотиримісячна Юліанна.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред