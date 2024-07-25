УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дочка Волочкової пішла слідами матері

Олена Кюпелі
25 липня 2024, 15:52
117
Молода дівчина зустрічається з новим чоловіком, як і її мама.
Волочкова телефонувала в ліцей і погрожувала всім
Волочкова може пишатися своєю донькою / Колаж Главред, Фото Експрес газета

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, народила собі власну копію.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, дочка Волочкової Аріадна знайшла собі нового бойфренда. РосЗМІ зазначають, що тепер дочка скандальної балерини піде по стопах своєї матері і буде міняти чоловіків, як рукавички.

Про те, що дочка Волочкової у свої 18 років завела собі нового бойфренда, повідомила її мачуха і нова дружина колишнього чоловіка Волочкової. За її словами, дівчина все розповідає своїм батькам, особливо батькові. Але вони хочуть бути в курсі всього.

відео дня

Хто така Анастасія Волочкова?

Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Анастасія Волочкова - останні новини за темою

Зазначимо, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анастасія Волочкова новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

16:35 Україна
"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:21 Світ
Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:59 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 10071

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

З'явилась свіжа десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині 3379

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені 2412

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон 2325

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон

Останні новини

17:23

Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

17:22

Що таке "косарики": усі їх бачили, але мало хто знає правильну назвуВідео

16:53

ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

16:43

Порошенко і Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії: це може допомогти слідству, - блогер

16:35

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затриманняВідео

Спроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнозиСпроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнози
16:21

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:15

Скільки потрібно варити раків: важливі правила, які варто знати перед приготуваннямВідео

15:59

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:52

Дочка Волочкової пішла слідами матері

Реклама
15:50

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

15:39

Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:10

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:02

Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

15:00

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні

14:59

Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

14:44

Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

14:35

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Реклама
14:25

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

14:24

Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

13:39

Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над "і"

13:34

"Є відчуття, ніби тебе немає": Єфросиніна зізналася в тотальній залежності

13:24

"Врятуй маму Миколи Тищенка!" - активісти та волонтери оголосили збір грошей

13:21

РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів: чи готує ворог наступ

12:58

Потап за кордоном співпрацює з росіянами і оформив лейбл на свою "коханку" - блогер

12:58

Нищівний удар по порому РФ у Керченській протоці: розвідка Британії назвала наслідки

12:57

Російських артистів-путіністів викликають до суду у справі про вбивство Ігоря Талькова

12:48

Для чого додають картопляний крохмаль у тісто: секрет від досвідчених господиньВідео

12:27

Війська РФ через місяць-півтора перейдуть в оборону: у Нацгвардії зробили заяву

12:15

У родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - її тато зворушений до сліз

12:14

"РФ захопила останній оплот ЗСУ": у Bild розкрили ситуацію біля Очеретиного

12:09

Побачили тільки обрані: який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон

12:01

Як очистити дно сковороди зовні - відвалиться навіть товстий шар нагару

11:55

РФ прорвалась на Харківщини з іншої ділянки: аналітики заявили про загрозу

11:47

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

11:31

Що заборонено робити 26 липня: яке церковне свято у цей день

11:27

Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2

11:12

Загрожує затяжна війна: на Заході назвали сценарій для України та РФ

Реклама
11:05

Остапчук і його юна дружина повідомили про вагітністьВідео

11:04

Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли обрізати кінчики і фарбуватися

10:53

Вбивство Фаріон: що в поліції кажуть про причетність російських неонацистів

10:40

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Тигри - уникайте цукру, Свиням - справжня удача

10:29

РФ другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район, три дрони залетіли в Румунію

10:20

Колишня дружина Тома Круза налякала фанів гематомою під оком

10:14

Влада РФ "взялася" за путіністку Лоліту: що влаштувала співачка

09:56

Що буде з відключеннями світла у серпні: в Укренерго дали прогноз

09:50

Тисячу і більше за день: Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні

09:27

Коли можливий контрнаступ ЗСУ: в ISW зробили прогноз і розкрили деталі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти