Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, народила собі власну копію.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, дочка Волочкової Аріадна знайшла собі нового бойфренда. РосЗМІ зазначають, що тепер дочка скандальної балерини піде по стопах своєї матері і буде міняти чоловіків, як рукавички.
Про те, що дочка Волочкової у свої 18 років завела собі нового бойфренда, повідомила її мачуха і нова дружина колишнього чоловіка Волочкової. За її словами, дівчина все розповідає своїм батькам, особливо батькові. Але вони хочуть бути в курсі всього.
Хто така Анастасія Волочкова?
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Анастасія Волочкова - останні новини за темою
Зазначимо, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.
А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.
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