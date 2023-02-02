"Потвора без честі і совісті": експрем'єр хльостко припечатав Повалій за плазування перед Путіним

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій перестала приховувати своє справжнє ставлення до України: якщо на початку повномасштабної війни вона намагалася скромно мовчати про свої політичні переконання, то тепер без сорому поливає брудом батьківщину та молиться на путіна.
Вона глибоко розчарувала своїх колег, шанувальників і весь український народ тим, що підтримує пропутінські наративи. В інтерв'ю для Дмитра Гордона колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив свою думку про Повалій, її любов до Путіна та образливі промови про країну, яка зробила її зіркою.
"Мені не моторошно, мені бридко. Вона потвора, от і все. Це не те, що нижче людської гідності, там ніякої гідності немає. Щоб це було нижче, потрібно мати хоч якусь людську гідність. І повірте мені, таких до біса", - заявив політик.
Також Яценюк переконаний, що зрадників серед артистів, які під час повномасштабної війни в Україні переметнулися на бік країни-агресора, має чекати реальне покарання - однією забороною на в'їзд та позбавленням нагород і звань тут не відбудешся.
"Це навіть не поліцаї. Це просто якісь потвори в людському образі, які не мають ні честі, ні совісті. Вони вже давно не мають батьківщини, і вони точно за такі речі повинні мати кримінальну справу", - переконаний він.
Раніше Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.
Пізніше українці жахливо обурилися Таїсією Повалій – за те, що та в новорічну ніч розважала жителів країни-агресора легендарним хітом Володимира Івасюка та Софії Ротару "Червона рута".
Інші новини:
- Запроданка Таїсія Повалій зізналася, хто спотворив їй обличчя
- Ще один "Голуб миру": змінилася до невпізнання Повалій пообіцяла багато "любові" росіянам
- Дякую за все і за себе гарненьку: Повалій привітала себе з днем Народження і забула, скільки їй років