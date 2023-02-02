"Потвора без честі і совісті": експрем'єр хльостко припечатав Повалій за плазування перед Путіним

Політик назвав єдине покарання для запроданки Повалій та їй подібних, якого вони заслуговують.

Арсеній Яценюк назвав Таїсію Повалій потворою, на яку потрібно завести кримінальну справу/ instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/arseniy_yatsenyuk

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій перестала приховувати своє справжнє ставлення до України: якщо на початку повномасштабної війни вона намагалася скромно мовчати про свої політичні переконання, то тепер без сорому поливає брудом батьківщину та молиться на путіна.

Вона глибоко розчарувала своїх колег, шанувальників і весь український народ тим, що підтримує пропутінські наративи. В інтерв'ю для Дмитра Гордона колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив свою думку про Повалій, її любов до Путіна та образливі промови про країну, яка зробила її зіркою.

"Мені не моторошно, мені бридко. Вона потвора, от і все. Це не те, що нижче людської гідності, там ніякої гідності немає. Щоб це було нижче, потрібно мати хоч якусь людську гідність. І повірте мені, таких до біса", - заявив політик.

Також Яценюк переконаний, що зрадників серед артистів, які під час повномасштабної війни в Україні переметнулися на бік країни-агресора, має чекати реальне покарання - однією забороною на в'їзд та позбавленням нагород і звань тут не відбудешся.

"Це навіть не поліцаї. Це просто якісь потвори в людському образі, які не мають ні честі, ні совісті. Вони вже давно не мають батьківщини, і вони точно за такі речі повинні мати кримінальну справу", - переконаний він.

Раніше Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.

Пізніше українці жахливо обурилися Таїсією Повалій – за те, що та в новорічну ніч розважала жителів країни-агресора легендарним хітом Володимира Івасюка та Софії Ротару "Червона рута".

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