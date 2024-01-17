Що сталося із зіркою "Х-Фактора" Андрієм Мацевко після затримання поліцією

Більше двох років артист переховувався від органів досудового розслідування.

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Андрія Мацевка затримала поліція - що сталося зі співаком / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/andriy_macevko

Зірка українських талант-шоу Андрій Мацевко став відомий завдяки своєму епатажному виконанню українських пісень: маючи посередні вокальні дані і музичний слух, впевненість "Народного артиста України" (як він сам себе називає) у власній привабливості моментально підкорила глядачів.

В останні роки слава Мацевко трохи згасла, проте він продовжує творити. Живе співак в Івано-Франківській області, де і був затриманий патрульними 7 січня. Він намагався втекти від поліції, але все ж був доставлений у відділок для з'ясування обставин, повідомляє zaxid.net.

У 2021 році Мацевко був затриманий в столичному метро при спробі використання підробленого пенсійного посвідчення. З тих пір він перебував у розшуку одного з районних управлінь поліції ГУНП в Києві, і переховувався від органів досудового розслідування.

У відділенні поліції 7 січня артист пройшов допит і був відпущений на свободу. Зараз дані про Андрія Мацевка відсутні в базі розшуку МВС.

"Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв’язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили", - повідомив Андрій Яцків, речник поліції Івано-Франківської області.

Дивіться відео одного з виступів Андрія Мацевка на шоу "Х-фактор":

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