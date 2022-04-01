Бльоданс доводиться самій мити унітази через війну в Україні

Бледанс доводиться самій мити унітази через війну в Україні / соцмережі

Актриса і співачка Евеліна Бльоданс скаржиться на життя - їй вже місяць доводиться самостійно прибирати в будинку.

Річ у тому, що через напад Росії на Україну її помічниця - українка поїхала до Німеччини, пишуть росЗМІ.

Очевидно, жінка не захотіла і дня більше проводити в країні-агресорі.

Бльоданс, яка звикла до Мальдівських відпусток, сама освоює прання, прасування, прибирання і вивчає, що і де в її будинку лежить. Більш того, вона сама тепер унітази.

читайте такожРосійська телеведуча, яка зустріла війну в Києві, запропонувала зрівняти Росію з землею"Останній місяць я все роблю сама, вчора навіть вперше мила унітаз. Річ у тому, що поки я була на Мальдівах, моя помічниця втекла до Німеччини. Навіть ніяк не порозумілася", - поскаржилася Бльоданс.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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