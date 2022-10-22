"Без голови, мізків і розуміння": Волочкова раптово накинулася на українців

Анастасія Волочкова незадоволена тим, що їй сказали правду.
Російська балерина Анастасія Волочкова, яка раніше зібралася "рятувати" українських дітей, вирішила відповісти на критику в свою сторону.
На своїй сторінці в Instagram вона видала опус, в якому зізналася, що робить це "на славу батьківщини".
"Коли без голови, мізків і розуміння.. Із засудженням за добрі помисли мої на славу Батьківщини і моє бажання підтримати дух людей небайдужих.. І тих, кого можна врятувати в моєму ключі тільки позитивом, теплом і радістю в сьогоднішні дні, За допомогою того що я вмію - творчістю! То це точно :" без голови і повністю", (це ж абсурд! ️) вибачте, добрі люди", - написала Волочкова.
Коментарі до посту одіозна балерина вирішила закрити. Мабуть, вона злякалася правди, яку українці намагаються донести в її голову.
Нагадаємо, днями Волочкова вразила своїм цинізмом. Вона зібралася розважати дітей, яких насильно депортували з України в Росію.
У коментарях під постом користувачі Мережі були шоковані велінням одіозної балерини. Їй нагадали, хто насправді зруйнував українські Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Лисичанськ і позбавив дітей щасливого дитинства.
Раніше російська балерина Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.
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