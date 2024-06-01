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Біла відкрита труна, чоловік і діти: як прощалися з Анастасією Заворотнюк

Олена Кюпелі
1 червня 2024, 14:26
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На похорон Анастасії Заворотнюк прийшло безліч людей.
Чоловік Заворотнюк перебував з актрисою до останнього
Чоловік Заворотнюк перебував з актрисою до останнього / Колаж Главред, фото скріншот

Сьогодні, 1 червня в терористичній Росії ховають російську акторку Анастасію Заворотнюк, яка померла 30 травня через тривалу важку хворобу.

З актрисою прощалися в одному з монастирів Москви і поховають сьогодні на Троєкуровському кладовищі. Попрощатися з актрисою зібралася велика кількість людей, а також селебріті з Росії, члени її родини.

Зокрема, сім'я ретельно оберігала те, який вигляд стала мати актриса. Було заборонено фотографувати під час прощання з артисткою. На церемонії прощання, журналістам вдалося зняти сім'ю Заворотнюк, яка стояла біля білої труни з артисткою. Зокрема, вони помітили Петра Чернишова, доньку Анну з чоловіком, а також її сина Майкла з дівчиною.

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"Труну з Анастасією Заворотнюк відкрито. Ходили чутки, що сім'я може не відкривати труну через те, що хвороба змінила до невпізнання актрису. Мовляв, на початку вона сильно погладшала, а до кінця життя всохла", - пише пропагандистський телеграм-канал Не Малахов.

Дочка Заворотнюк була разом із чоловіком

Діти Анастасії Заворотнюк
Діти Анастасії Заворотнюк / Скріншот телеграм-канал SHOT

До слова, попрощатися із зіркою прийшли путіністи Григорій Лепс, Тетяна Тарасова, Тетяна Навка, Ігор Угольников і Роман Костомаров.

Хто така Анастасія Заворотнюк?

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Також на прощанні була помічена Лоліта, і права рука терориста Путіна - Дмитро Пєсков.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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