Анастасія Foxy зробила аборт від Мурата Налчаджиоглу і підтвердила розрив стосунків

Модель зізналася, чому пішла від колишнього чоловіка Ані Лорак

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Анастасія Foxy аборт - чому розлучилися Фоксі та Налчаджиоглу / Колаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca

Наприкінці червня Анастасія Foxy повідомила, що чекає на дитину від Мурата Налчаджиоглу. Тоді пара посварилася, адже колишній чоловік Ані Лорак не хотів робити це надбанням громадськості.

Відтоді питання про свою вагітність Фоксі ігнорувала. І лише сьогодні у своєму блозі в Instagram модель вирішила поставити крапку: вона справді була вагітною, але 13 липня вона зробила аборт. Батько - Мурат.

Як доказ Анастасія навела довідку про проведену процедуру. Переривання вагітності відбулося на 5-6 тижні - якраз у цей час у Мережі почали з'являтися перші чутки про те, що у пари Налчаджиоглу і Фоксі виникли серйозні проблеми.

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При цьому модель натякнула, що саме вагітність стала каменем спотикання: Мурат нібито просив її про дитину, але коли побачив позитивний тест, знітився. Його нерішучість розчарувала Анастасію.

"Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною. Вірю, що це коли-небудь буде. Головне, обирайте правильних, чесних, стабільних чоловіків, які не на словах і клятвах, а на ділі будуть для вас. Сподіваюся, ця тема для вас і мене тепер буде закрита! І прошу вас, не вірте ніколи словам. Спостерігайте, тільки вчинки і дії. Не потрапляйте в ілюзії, які вам створюють, і самообман. Моя проблема в тому, що я занадто ідеалізую людей, захищаю своїх людей, і завжди сподіваюся на краще. Чоловік щодня говорив, як він хоче від мене дитину. І, коли так сталося, він, очевидно, злякався. Я не поважаю чоловіків, які не відповідають за свої слова. Мій психічний стан через те, що відбувалося останнім часом, був дуже поганим. Це і стало останнім", - пише Анастасія Фоксі.

Анастасія Foxy аборт - чому розлучилися Фоксі та Налчаджиоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

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