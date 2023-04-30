Алла Пугачова висунула Максиму Галкіну особливі вимоги щодо свого похорону

Смерть Примадонни стала буденною темою для обговорення в родині Пугачової та Галкіна.

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Алла Пугачова розповіла Максиму Галкіну, як хоче бути похована / instagram.com/maxgalkinru

Примадонні Аллі Пугачовій нещодавно виповнилося 74 роки. Незважаючи на відмінний зовнішній вигляд і доступ до кращих медичних технологій світу, співачка все ж не вічна - вона хворіє на цукровий діабет і подагру, у неї стенокардія і стенти в судинах серця. Тому питання про те, що буде після її смерті, в родині вона піднімала самостійно - Максим Галкін має чіткі інструкції на випадок її раптової смерті.

Подробиці зберігаються в найсуворішому секреті, як справи сімейні, проте широкій публіці стали відомі розпорядження Пугачової щодо її поховання. Принаймні так стверджує Джордж Ровалс, її колишній приятель і стиліст, в інтерв'ю для росЗМІ.

Зокрема він зазначив, що після смерті Примадонни не буде помпезних церемоній з сотнями людей, які бажають попрощатися. Пугачова розпорядилася про максимально закриту церемонію без сторонніх очей.

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Також Ровалс повідомив, що місце поховання Алли Пугачової будуть тримати в таємниці, тому на похованні будуть присутні лише найближчі. За його припущенням, це задумано, щоб уникнути паломництва до могили Примадонни, а також запобігти можливому напливу вандалів.

"Вона не помре ніколи. Якщо вона і зникне з цього світу, то все одно вона жива буде для нас. Але ми ніхто не будемо знати, де вона буде похована. І це буде правильно, щоб ніхто не ходив і не оскверняв її могилу", - повідомляє стиліст.

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Раніше повідомлялося, що російська акторка і затята прихильниця путінського режиму Яна Поплавська, відома за роллю Червоної шапочки в дитячому фільмі часів СРСР, висловилася про Аллу Пугачову, порадивши їй відпочивати і не утримувати всіх численних родичів. Вона заявила, нібито Пугачова співатиме "у будинку престарілих".

Також глава Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до Генпрокуратури держави-агресора з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову на предмет фінансування Збройних сил України.

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