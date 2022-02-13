УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Alina Pash зробила гнівну заяву про свій візит до Криму

13 лютого 2022, 18:30

За словами Аліни Паш суспільство її неправильно зрозуміло через те, що вона написала гнівний пост.

Аліна Паш, Євробачення 2022
Аліна Паш на Євробаченні / УНІАН

Переможниця національного відбору на Євробачення 2022 співачка Аліна Паш, яка представлятиме Україну на конкурсі в Турині, заявила, що насправді в 2015 році вона не літала з Москви до Криму.

Як Паш заявила в інтерв'ю Каті Осадчій, яке вийде зовсім скоро, вона їздила в Крим на автобусі.

За словами Аліни Паш суспільство її неправильно зрозуміло через те, що вона написала гнівний пост про російські авіалінії, з необережності додавши до нього геолокацію Ялти.

"І склалося таке враження, ніби я туди летіла. Я не знала на той момент, що ця ось (дурниця - Главред) буде так виглядати. Всі потрібні докази, довідки є у Суспільного. Тобто я не порушувала закон", - сказала артистка.

Осадча нагадала, що в 2015 році вона задавала пряме питання про переліт Аліни Паш в Крим через Москву, на який вона відповіла, що політ дійсно був. А це суперечить умовам відбору на Євробачення.

Реклама

Зараз же співачка стверджує, що вона сказала про поїздку в загальному: "тоді я багато літала і їздила. Я сказала загалом".

"Мені так хочеться, щоб цей потік бруду вже закінчився", – додала виконавиця.

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу Миротворець, її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "У нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія - агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

Читайте також:

viber
Євробачення-2022 Alina Pash
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Календар 2022: як і коли відпочиває УкраїнаКалендар 2022: як і коли відпочиває Україна Модний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектомМодний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектом Місячний календар стрижок на березень 2022: фартові дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на березень 2022: фартові дні для нової зачіски і фарбування Києву загрожує повалення уряду - СтолтенбергКиєву загрожує повалення уряду - Столтенберг Гривня нарешті "притиснула" долар, і це надовго: яким буде курс навесніГривня нарешті "притиснула" долар, і це надовго: яким буде курс навесні
18:52

Санкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на Україну

18:30

Alina Pash зробила гнівну заяву про свій візит до КримуВідео

18:10

Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеФото

18:04

В Україну йде різке потепління: українцям назвали датуВідео

17:50

Гороскоп на завтра, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоВідео

Реклама
17:43

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

17:40

До ночі 14 лютого - повернутися в Україну: у Зеленського звернулися до депутатів Верховної РадиВідео

17:23

З Днем святого Валентина - картинки, привітання і красиві листівки до свята 14 лютого

17:19

Повітряне бомбардування: у США відмовилися підтвердити інформацію про вторгнення РФ 16 лютогоВідео

16:50

Зеленський в найближчі години обговорить з Байденом загрозу військового вторгнення Росії в УкраїнуВідео

16:48

Україна просить авіакомпанії не літати над відкритими водами Чорного моря з 14 лютогоВідео

16:25

В ЄС не забороняли польоти над Україною: в Офісі президента звернулися до українцівВідео

16:08

Загроза нападу Росії на Україну і план Риги: Латвія може прийняти до 10 тисяч біженцівВідео

15:57

"Перельоти над Україною небезпечні": SkyUp призупинила продаж квитківВідео

15:45

Ціни на яйця в Україні поповзли внизВідео

15:41

Може перетворитися на отруту: в які страви не можна додавати мед і чим він небезпечний в випічціВідео

15:26

У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хФотоВідео

15:22

Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фруктиВідео

15:11

На Україну 14 лютого очікує нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок деннийВідео

14:32

Росія оточила Україну, вторгнення може початися з трьох напрямків - CNN

Реклама
13:37

"Це нонсенс" : в ОП та Мінінфраструктури спростували чутки про закриття повітряного простору УкраїниВідео

13:29

Високий ризик нападу на Україну: Блінкен сказав, що повинен зробити ПутінВідео

12:49

Літаки SkyUp заборонили летіти в Україну: пасажирів висадили в МолдовіВідео

12:33

"При здоровому глузді": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що він вбивати себе не збираєтьсяВідео

12:13

Долар продовжує поступатися гривні: що буде з курсом наступного тижня

11:43

Не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія: у Білому домі оцінили розмову Байдена і ПутінаВідео

11:35

"Якщо до іншого йде наречена - ще невідомо, кому пощастило": рецензія на фільм "Вийду за тебе"Відео

11:01

США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІВідео

10:45

Alina Pash зі скандалом перемогла в нацвідборі Євробачення-2022: що відомо про талановиту артистку

10:18

Дві дівчинки провалилися під лід у Кривому Розі, одна з них загинула

09:57

Прикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:35

Мати народила вдома, але не викликала лікарів: в Одеській області померло немовля

09:29

Українців попередили про нове суттєве подорожчання інтернетуВідео

08:44

"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити

08:30

Гетманцев розвіяв міфи про те, що реформи заганяють економіку в тінь

08:24

Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараженняВідео

08:19

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

08:07

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниВідео

08:01

Путін і Лукашенко обговорили ситуацію навколо України і реакцію США і НАТО на вимоги РосіїВідео

07:45

Демонстрація боротьби: що на практиці означатиме переведення РФ у "сіру" юрисдикціюПогляд

Реклама
07:29

Відключення Росії від SWIFT не входить у пакет санкцій США і ЄС: Кулеба назвав причинуВідео

07:10

Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19

06:29

Незрозуміле зростання: з чим пов'язане підвищення цін на АЗСПогляд

05:50

Як підняти самооцінку і стати впевненішими у собі: 10 порад, які підійдуть кожному

05:28

Українців попередили про нове різке подорожчання "молочки"Відео

05:01

Де чекати тепла, а де – ожеледиці: українців попередили про наближення антициклону Інго

04:22

Які кімнатні рослини врятують від депресії: топ-5 зелених цілителів

03:48

"Гаряча мамасіта!": 46-річна Єва Лонгорія в одних трусиках показала соковиту п'яту точку

03:16

США публікують заяви про вторгнення Росії, щоб перемогти Путіна- NYT

02:44

Рослини, небезпечні для домашніх тварин: топ-5 токсичних квітів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти