Alina Pash зробила гнівну заяву про свій візит до Криму

Аліна Паш на Євробаченні / УНІАН

Переможниця національного відбору на Євробачення 2022 співачка Аліна Паш, яка представлятиме Україну на конкурсі в Турині, заявила, що насправді в 2015 році вона не літала з Москви до Криму.

Як Паш заявила в інтерв'ю Каті Осадчій, яке вийде зовсім скоро, вона їздила в Крим на автобусі.

За словами Аліни Паш суспільство її неправильно зрозуміло через те, що вона написала гнівний пост про російські авіалінії, з необережності додавши до нього геолокацію Ялти.

"І склалося таке враження, ніби я туди летіла. Я не знала на той момент, що ця ось (дурниця - Главред) буде так виглядати. Всі потрібні докази, довідки є у Суспільного. Тобто я не порушувала закон", - сказала артистка.

Осадча нагадала, що в 2015 році вона задавала пряме питання про переліт Аліни Паш в Крим через Москву, на який вона відповіла, що політ дійсно був. А це суперечить умовам відбору на Євробачення.

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Зараз же співачка стверджує, що вона сказала про поїздку в загальному: "тоді я багато літала і їздила. Я сказала загалом".

"Мені так хочеться, щоб цей потік бруду вже закінчився", – додала виконавиця.

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу Миротворець, її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "У нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія - агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

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