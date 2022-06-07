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65-річна зірка Сексу у великому місті показала ідеальне тіло в купальнику

7 червня 2022, 03:28

Привабливість акторки не вимірюється роками, тонни чарівності творять з нею свою особливу магію.

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Кім Кетролл показала ідеальне тіло в купальнику / instagram.com/kimcattrall

Англоканадська акторка Кім Кетролл запам'яталася широкій аудиторії завдяки ролі в культовому серіалі Секс у великому місті. Там вона зіграла Саманту Джонс - сексапільну, цілеспрямовану і впевнену в собі блондинку.

З тих пір пройшло практично 25 років, проте життя Кім настільки тісно переплелася з Самантою, що навіть в свої елегантні 65 Кетролл може собі дозволити без сорому показувати своє тіло.

Так на її сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому актриса в спальні позує в купальнику шоколадного кольору з дуже глибоким декольте. "Нема на що тут дивитися! Ворушіться!" - підписала знімок акторка.

Її невимушений образ зібрав понад сто тисяч лайків, і три тисячі коментарів, кожен зяких - комплімент красі і сміливості ексСаманти: "Сексі мама!", "Чудова, як завжди", " Забудьте про платиновий ювілей! Ось справжня королева!", "Роки йдуть, а ти залишаєшся прекрасною", і т. д.

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Кім Кетролл показала ідеальне тіло в купальнику / instagram.com/kimcattrall

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До слова, Кім Кетролл вважає за краще "натуральне" старіння - не робить пластик та просто добре стежить за собою. На відміну від Мадонни, яка з нею практично ровесниця. 63-річну поп-діву розкритикували за постільні фото.

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