39-річна учасниця Холостяка-12 народила первістка: перші кадри з немовлям

Вікторії Варлей, як справжній акторці, майстерно вдалося зберегти інтригу до останнього.

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Вікторія Варлей вперше стала мамою - перші кадри з немовлям / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriavarley

Українська акторка, яка брала участь у 12 сезоні романтичного реаліті-шоу Холостяк, Вікторія Варлей своє кохання та сімейне щастя знайшла не на проєкті, а в США, куди перебралася спочатку повномасштабної війни в Україні. У січні 2023 року вона вийшла заміж, а в січні 2024 - повідомила про вагітність.

Сьогодні у своєму блозі в Instagram артистка оголосила про появу на світ первістка - дівчинки, яку щасливі батьки назвали Мішель.

"Зʼявилась на Світ наша казкова дівчинка Мішель. Дякую Тобі, що обрала нас своїми батьками, я буду найкращою Мамою для Тебе", - пише Варлей. Також вона поділилася роликом, в якому показала, як вона дізналася про вагітність, фрагменти "вагітних" фотосесій, підготовку до появи на світ малятка. На останніх кадрах можна побачити Вікторію в пологовому будинку і перші кадри після народження Мішель.

Примітно, що мамою Вікторія Варлей стала ще 1 січня 2024 року, а про появу на світ малятка вирішила повідомити лише зараз. Про вагітність артистка сказала 3 січня - через 2 дні після того, як народилася Мішель.

Дивіться відео Вікторії Варлей про вагітність і пологи:

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