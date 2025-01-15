Стрибала і розставляла ноги: путіністка Распутіна зганьбилася на сцені

Ви дізнаєтеся:
- Як себе поводить на концертах Маша Распутіна
- Що вона вміє робити на сцені
Російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, наочно показала, який вигляд має її прізвище, якби воно було танцем.
Старіюча безголоса співачка виступила на одній зі сцен терористичної Росії, де показала своїх похабні танці. Втім, вони могли б бути паскудними, якби не поважний вік співачки. Швидше, вони вийшли смішними і кострубатими.
Пропагандистський телеграм-канал "Не Малахов" опублікував відео, як Распутіна намагається підстрибнути і підняти ноги. Але "центр тяжіння" виявляється важкуватий для молодіжних рухів, і вона навряд чи відриває ноги від землі.
На наступному кадрі Распутіна хвацько присідає, розводячи ноги. Але виглядає це не палким танцювальним па, а спазмом у кишечнику співачки.
Як виступила Маша Распутіна:
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Нагадаємо, раніше Распутіна заявила неприємні речі в бік Алли Пугачової. Так, Распутіна стверджувала, що вона набагато краща за Пугачову. Росіянка впевнена, що в одному вона точно випередила свою давню суперницю
Раніше також співачка-путіністка Маша Распутіна просто закликала посилити покарання для артистів, які виїхали з РФ, - аж до смертної кари.
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Хто така Маша Распутіна?
Маша Распутіна - радянська і російська співачка, яка випустила вісім студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук'яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником і з поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.
У березні 2022 року закликала зупинити вторгнення Росії на Україну. Пізніше підтримала вторгнення і запропонувала стратити противників російського нападу на Україну.
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