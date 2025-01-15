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Стрибала і розставляла ноги: путіністка Распутіна зганьбилася на сцені

Олена Кюпелі
15 січня 2025, 21:26
187
Маша Распутіна зганьбилася своїм виступом, під час якого показала, як сильно постаріла.
Распутіна згадала молодість
Распутіна згадала молодість / Колаж Главред, фото скріншот відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як себе поводить на концертах Маша Распутіна
  • Що вона вміє робити на сцені

Російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, наочно показала, який вигляд має її прізвище, якби воно було танцем.

Старіюча безголоса співачка виступила на одній зі сцен терористичної Росії, де показала своїх похабні танці. Втім, вони могли б бути паскудними, якби не поважний вік співачки. Швидше, вони вийшли смішними і кострубатими.

відео дня

Пропагандистський телеграм-канал "Не Малахов" опублікував відео, як Распутіна намагається підстрибнути і підняти ноги. Але "центр тяжіння" виявляється важкуватий для молодіжних рухів, і вона навряд чи відриває ноги від землі.

На наступному кадрі Распутіна хвацько присідає, розводячи ноги. Але виглядає це не палким танцювальним па, а спазмом у кишечнику співачки.

Як виступила Маша Распутіна:

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Нагадаємо, раніше Распутіна заявила неприємні речі в бік Алли Пугачової. Так, Распутіна стверджувала, що вона набагато краща за Пугачову. Росіянка впевнена, що в одному вона точно випередила свою давню суперницю

Раніше також співачка-путіністка Маша Распутіна просто закликала посилити покарання для артистів, які виїхали з РФ, - аж до смертної кари.

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Хто така Маша Распутіна?

Маша Распутіна - радянська і російська співачка, яка випустила вісім студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук'яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником і з поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.
У березні 2022 року закликала зупинити вторгнення Росії на Україну. Пізніше підтримала вторгнення і запропонувала стратити противників російського нападу на Україну.

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