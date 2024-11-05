Зрадниця Тетяна Овсієнко вийшла на зв'язок після зникнення - що сталося

Зрадниця Тетяна Овсієнко відновила свою кар'єру.

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Тетяна Овсієнко повернулася на сцену / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тетяна Овсієнко

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Тетяна Овсієнко вирушила на гастролі

Співачка приховує свій алкоголізм

Російська співачка Тетяна Овсієнко, яка родом з Києва, але мовчить про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, довгий час не з'являлася в громадськості. Зараз же артистка вирішила підзаробити в країні-окупанті і влаштувала тур містами Росії.

Як повідомляють росЗМІ, зрадницю вже давно підозрюють в алкозалежності, тому вона раніше і не виходила на зв'язок.

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Співачка не відмовляється і від виступів на приватних заходах, вона готова за 295 000 гривень розважати жителів терористичної Росії і співати свої давні хіти, оскільки нових у неї немає.

На гастролі Овсієнко вирушила зі своєю командою і в райдері вказала, що алкоголю не повинно бути.

Хто така Тетяна Овсієнко? Тетяна Овсієнко - радянська і російська співачка, колишня учасниця гурту Міраж (виступала під фонограму, записану М. Суханкіною). За національністю - українка, народилася в Києві. Внесена до бази "Миротворця" за свідоме багаторазове порушення державного кордону України, а також за незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму.

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Як нещодавно повідомляв Главред, путініст Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. Співак подякував батькам за те, що вони дали йому життя і опублікував фото з їхнього весілля, а також розкрив свою таємницю.

А також російський комік Максим Галкін зараз перебуває в США на гастролях і в Нью-Йорку він відвідав український музей. Українці подякували Максиму за підтримку, а ось росіяни захейтили його за такий вчинок.

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