Зрадниця Тетяна Овсієнко вийшла на зв'язок після зникнення - що сталося

Читайте детально:
- Тетяна Овсієнко вирушила на гастролі
- Співачка приховує свій алкоголізм
Російська співачка Тетяна Овсієнко, яка родом з Києва, але мовчить про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, довгий час не з'являлася в громадськості. Зараз же артистка вирішила підзаробити в країні-окупанті і влаштувала тур містами Росії.
Як повідомляють росЗМІ, зрадницю вже давно підозрюють в алкозалежності, тому вона раніше і не виходила на зв'язок.
Співачка не відмовляється і від виступів на приватних заходах, вона готова за 295 000 гривень розважати жителів терористичної Росії і співати свої давні хіти, оскільки нових у неї немає.
На гастролі Овсієнко вирушила зі своєю командою і в райдері вказала, що алкоголю не повинно бути.
Хто така Тетяна Овсієнко?
Тетяна Овсієнко - радянська і російська співачка, колишня учасниця гурту Міраж (виступала під фонограму, записану М. Суханкіною). За національністю - українка, народилася в Києві. Внесена до бази "Миротворця" за свідоме багаторазове порушення державного кордону України, а також за незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму.
Останні новини шоу-бізнесу
Як нещодавно повідомляв Главред, путініст Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. Співак подякував батькам за те, що вони дали йому життя і опублікував фото з їхнього весілля, а також розкрив свою таємницю.
А також російський комік Максим Галкін зараз перебуває в США на гастролях і в Нью-Йорку він відвідав український музей. Українці подякували Максиму за підтримку, а ось росіяни захейтили його за такий вчинок.
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