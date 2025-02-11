Популярного російського ведучого паралізувало

Коротко:
- Що трапилося із Сергієм Білоголовцевим
- Що цьому передувало
Популярний російський актор і телеведучий Сергій Бєлоголовцев скасовує свою участь у всіх найближчих виставах. Через проблеми пережитого інсульту артист прикутий до інвалідного візка.
Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, 60-річний шоумен потрапив до лікарні з болями в животі в серпні 2024-го. Через кілька днів після видалення грижі на животі близькі виявили чоловіка лежачим на підлозі.
За даними російських пропагандистів, тоді гумористу видалили тромби з мозкових артерій. Після чого він два місяці пролежав на реабілітації в приватній клініці.
Уже до кінця року, у листопаді актор знову потрапив до лікарні через проблеми з печінкою, а в грудні - через апендицит. "Зараз у телеведучого слабкість, "неслухняність" тіла, параліч лівої руки та ноги. Пересуватися чоловікові допомагають родичі", - пишуть російські пропагандисти.
За словами його представника, стан здоров'я поки що не дозволяє акторові брати участь у постановках.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але мовчить про війну в рідній країні і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, вирішила допомогти свій невістці Мелісі.
Раніше Главред повідомляв, що в Грузії відбувся суд, де відповідачем була популярна грузинська співачка, яка також засудила військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, Ніно Катамадзе.
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