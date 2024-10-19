Лорак смачно оскандалилася фальшивим і слабким співом

Зрадниця України Ані Лорак ганебно виступила на одній зі сцен у Росії.

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Ані Лорак не влучила в ноти/ колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Колись українська співачка, а зараз зрадниця України Ані Лорак, яка мовчить про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну і живе в країні-окупанті, зганьбилася під час живого виступу.

Виступаючи на одному із заходів у Москві, співачка намагалася потрапляти в ноти, але їй це не вдавалося. Відповідним відео поділився пропагандистський Instagram-канал Showbusiness24.

У коментарях підписники сторінки не стали церемонитися і написали, що легко співати в студії і під фонограму, коли "дотягують" інженери. Коли ж справа стосується живого виступу, вона нічого не може.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

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Зазначимо, раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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